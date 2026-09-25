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मेरठ में अवैध आवासीय कॉलोनियों को लेकर न्यायिक आयोग का गठन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अवैध निर्माण हमेशा अवैध ही रहेगा

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण सील करने के आदेश दिये थे. लिखित आदेश गुरुवार को मिला है.

अवैध आवासीय कॉलोनियों की होगी जांच.
अवैध आवासीय कॉलोनियों की होगी जांच. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 3:04 PM IST

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मेरठ : सुप्रीम कोर्ट ने उल्देपुर क्षेत्र में अवैध आवासीय कॉलोनियों की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है. पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सुधांशु धुलिया को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ शहर में हो रहे अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के प्रकरण में सख्त रुख अख्तियार किया था.
मामले में मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से बताया गया था कि शहर के ए जोन में 16726 अवैध निर्माण हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे अवैध निर्माण सील करने के आदेश दिये थे. लिखित आदेश गुरुवार को मिला है.

सुप्रीम कोर्ट की और से जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण हमेशा अवैध ही रहेगा, जारी किये गए आदेश के अनुसार उल्देपुर में अवैध आवासीय कॉलोनियां विकसित होने के मामले की जांच न्यायिक आयोग को करनी है. आयोग अलग-अलग बिंदुओं पर जांच करेगा, जैसे जो कॉलोनियां विकसित हुईं, उनमें जो जमीन थी वह किसकी थी, साथ ही उन जमीनों की खरीद-फरोख्त का क्या तरीका था. साथ ही जिस वक्त ये कालोनियां विकसित हुईं, उस वक्त कौन-कौन अधिकारी थे, उनकी तरफ से क्या कुछ किया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आयोग गठन का दिया आदेश. (Video Credit; ETV Bharat)

प्राधिकरण के अफसरों के होते हुए अवैध कॉलोनियों के विकसित होने के बावजूद प्राधिकरण ने क्या किया. ऐसे में न्यायिक आयोग अवैध कॉलोनियों के विकास में प्राधिकरण के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करेगा. आयोग के अध्यक्ष अन्य सदस्यों को शामिल करने का अधिकार भी जरूरत के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने दिया है.

16726 अवैध निर्माण पर सील लगाने के साथ ही जोन बी, जोन सी और जोन डी में आने वाले अवैध निर्माण की पहचान करने और उन्हें चिन्हित करके रिपोर्ट देने को भी निर्देश दिये हैं. बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर निर्देश दिये हैं कि सेटबैक की स्थिति भी देखनी होगी, जहां भी अवैध निर्माण हैं हटाए जाएं. इस मामले में अब अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा है कि आयोग के लिए सचिवालय और जरूरी प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराएं, साथ ही प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद को आयोग के अध्यक्ष के नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है. वहीं आयोग के सदस्यों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के लिए राज्य सरकार को एक सप्ताह में 35 लाख रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश भी जारी किया गया है.

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