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मेरठ में अवैध आवासीय कॉलोनियों को लेकर न्यायिक आयोग का गठन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अवैध निर्माण हमेशा अवैध ही रहेगा

अवैध आवासीय कॉलोनियों की होगी जांच. ( Photo Credit; ETV Bharat )