महज 113 दिन में मिला 10 साल की रेप पीड़िता को इंसाफ, दुराचारी को उम्रकैद की सजा

विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार भारद्वाज ने कहा कि 10 साल की लड़की से रेप के मामले में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Photo Credit: ETV Bharat
फिरोजाबाद की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 9:06 PM IST

फिरोजाबाद: जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक लाख दो हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि प्रदेश में चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत यह सजा सुनाई गयी है.

बहाना करके बच्ची को साथ ले गया था: विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार भारद्वाज और फिरोजाबाद पुलिस के मीडिया सेल ने बताया कि यह मामला शिकोहाबाद थाना क्षेत्र से जुड़ा है. इसी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 10 वर्ष की लड़की अपने पड़ौस में रहने वाले युवक शहजाद के घर सब्जी देने के लिए गयी थी. शहजाद उस बालिका को नमकीन दिलाने के बहाने एक तरफ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया.

विशेष पॉक्सो कोर्ट में हुई सुनवाई: पीड़िता ने जब घर आकर जानकारी दी, तो परिजन उसे लेकर थाना पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी. पुलिस ने केस दर्ज किया और मामले की जांच पड़ताल की. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया. पुलिस ने विवेचना करते हुए 37 दिनों में साक्ष्य संकलित किये.

एक लाख दो हजार का अर्थदंड लगाया गया: गवाहों के बयान दर्ज किए. पीड़िता के बयान भी दर्ज किए. साक्ष्य संकलन के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट में हुई. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों के तर्कों को सुना, कोर्ट में कई गवाह पेश हुए, अभियोजन पक्ष की तरफ से कई साक्ष्य भी न्यायालय में पेश किए गए.

गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने शहजाद को रेप का दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर एक लाख दो हजार का अर्थदंड भी लगाया.

