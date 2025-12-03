ETV Bharat / state

महज 113 दिन में मिला 10 साल की रेप पीड़िता को इंसाफ, दुराचारी को उम्रकैद की सजा

फिरोजाबाद: जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक लाख दो हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि प्रदेश में चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत यह सजा सुनाई गयी है.

बहाना करके बच्ची को साथ ले गया था: विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार भारद्वाज और फिरोजाबाद पुलिस के मीडिया सेल ने बताया कि यह मामला शिकोहाबाद थाना क्षेत्र से जुड़ा है. इसी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 10 वर्ष की लड़की अपने पड़ौस में रहने वाले युवक शहजाद के घर सब्जी देने के लिए गयी थी. शहजाद उस बालिका को नमकीन दिलाने के बहाने एक तरफ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया.

विशेष पॉक्सो कोर्ट में हुई सुनवाई: पीड़िता ने जब घर आकर जानकारी दी, तो परिजन उसे लेकर थाना पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी. पुलिस ने केस दर्ज किया और मामले की जांच पड़ताल की. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया. पुलिस ने विवेचना करते हुए 37 दिनों में साक्ष्य संकलित किये.