मुरादाबाद में जज के पिता की गोली मारकर की हत्या, तरावीह की नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे थे

जज के पिता की गोली मारकर की हत्या. ( Photo Credit; Moradabad Police )

मुरादाबाद : तरावीह की नमाज अदा करने जा रहे जज के पिता और अलविना बेकरी के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की. फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं. घटना नागफनी थाना इलाके के बंगला गांव चौराहे की है. जिगर कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद असद अलविना बेकरी के मालिक हैं. असद की बेटी आसमा सुल्ताना और दामाद ज़ुल्कर नैन आलम जज हैं. बेटी आसमा सुल्ताना की पोस्टिंग बुलंदशहर में बताई जा रही है. शुक्रवार शाम असद अपने साले मजाहिर के साथ स्कूटी से लाल मस्जिद में तरावीह की नमाज अदा करने जा रहे थे. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है. (Video Credit; Moradabad Police)