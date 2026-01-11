अमरोहा में जज के पेशकार की पीट-पीटकर हत्या, पत्नी और बच्चे बचाने के लिए चिल्लाते रहे, कार-बाइक में टक्कर पर हुआ था विवाद
शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. दिनदहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 11, 2026 at 9:58 PM IST|
Updated : January 11, 2026 at 10:52 PM IST
अमरोहा : डिडौली कोतवाली क्षेत्र में रविवार को जज के पेशकार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. हरियाना गांव में कार और बाइक में टक्कर हो गई. इससे भड़के बाइक सवार युवकों ने जज के पेशकार को कार से खींचकर बीच सड़क पीट-पीटकर मार डाला.
घटना की सूचना मिलते ही डिडौली पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. दिनदहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है. मृतक की पहचान मोहल्ला नल के रहने वाले राशिद के रूप में हुई है. अमरोहा में जूनियर डिवीजन जज के पेशकार थे.
परिवार के साथ जा रहे थे मुरादाबाद : रविवार को राशिद अपनी बलेनो कार से मुरादाबाद जा रहे थे. गाड़ी में पत्नी, तीन बच्चे और एक भतीजा था. हरियाना गांव के पास कार की बाइक से टक्कर हो गई. राशिद ने विरोध किया तो बाइक सवार दोनों युवक विवाद करने लगे. इसके बाद फोन कर अपने कुछ साथियों को बुला लिया.
बाइक आगे लगाकर रोकी कार : राशिद वहां से जाने लगे तो युवकों ने बाइक आगे लगाकर घेर लिया. परिवार के सामने कार से खींचकर बीच सड़क पर लात-घूंसों से मारने लगे. सीने पर लात मारने से राशिद गिर गए. इस बीच पत्नी और बच्चे छोड़ने के लिए चिल्लाते रहे. लेकिन युवक राशिद की पिटाई करते रहे. राशिद बेसुध हो गए तो युवक छोड़कर भाग निकले.
भतीजे ने बताया- गलत ढंग से कर रहे थे ओवरटेक : भतीजा सलमान ने बताया, बाइक सवार पीछे से आए, वे गलत साइड से ओवरटेक कर रहे थे. बाइक हमारी गाड़ी के बंपर में अटक गई, जिससे बाइक सवार गिर गए. मेरे चाचा गाड़ी से उतरे और उनकी बाइक उठाई और उन्हें समझाया. मामला रफा-दफा हो गया. हम लोग आगे चलने लगे.
मारते-मारते हत्या कर दी : इसके बाद पीछा कर गाड़ी रोक ली. चार-पांच युवक चाचा को गाड़ी से उतारकर मारने लगे. मारते-मारते हत्या कर दी. चाचा को लेकर अर्बन हॉस्पिटल गए, वहां डॉक्टरों ने दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया. इसके बाद जीवन 24 हॉस्पिटल ले गए. डॉक्टरों ने चेक किया और मृत घोषित कर दिया. मामले में पुलिस को तहरीर दी है.
पुलिस कर रही जांच : स्थानीय लोगों का कहना है कि पिटाई के कारण राशिद बुरी तरह घबरा गए थे, जिससे उसकी जान चली गई. घटना की सूचना मिलते ही डिडौली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
सीओ अभिषेक कुमार यादव ने बताया, आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस जांच पड़ताल में लगी है.
यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद में हिंदू धर्मस्थल पर आपत्तिजनक टिप्पणी, दो समुदाय में बवाल, पथराव, बाइक छोड़कर भागे