जैसलमेर में कड़ाके की सर्दी: अचानक रैन बसेरे पहुंचे जज ने क्या देखा...जानिए

सर्दी ने रात में सड़क किनारे और खुले स्थानों पर रहने वाले गरीब, बेसहारा और बेघर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है.

Judges inspecting the night shelter
रैन बसेरे का निरीक्षण करते जज (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 7, 2026 at 10:05 AM IST

Updated : January 7, 2026 at 10:52 AM IST

जैसलमेर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजेंद्र कुमार मंगलवार शाम हनुमान सर्किल स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण करने पहुंचे ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कड़ाके में सर्दी में कोई जरूरतमंद व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न सोएं और रैन बसेरे में ठहरे लोगों को जरूरी सुविधाएं मिले. सचिव विजेंद्र कुमार बोले, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि ठंड के कारण किसी की भी मौत न हो.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजेंद्र कुमार ने रैन बसेरे की व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया. उन्होंने रजिस्टर की जांच की. यह भी देखा कि कितने लोग रैन बसेरे में ठहरे हैं. साथ ही वहां उपलब्ध सोने की व्यवस्था, कंबल, रजाई, गद्दे, दरी, चादर, पीने के पानी, बिजली और साफ-सफाई की स्थिति का भी निरीक्षण किया. जरूरतमंदों के लिए सर्दी से बचाव के पर्याप्त इंतजाम मौजूद थे.

सीजेएम विजेंद्र कुमार बोले... (ETV Bharat Jaisalmer)

निरीक्षण में पाया कि रैन बसेरे में ऐसे लोग भी ठहरे थे, जो ठेकेदार के कार्मिक बताए गए. इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने मौके पर मौजूद संचालक को सख्त निर्देश दिया ​कि रैन बसेरा गरीब, बेघर, निराश्रित और जरूरतमंद लोगों के लिए बनाया है, न कि निजी ठेकेदारों या कर्मचारियों के ठहरने को. उन्होंने स्पष्ट किया कि आश्रय स्थल का दुरुपयोग अस्वीकार्य है. तत्काल सुनिश्चित किया जाए कि रैन बसेरे में केवल वही लोग ठहरें, जो वास्तव में इसके पात्र हैं. उन्होंने चेताया कि यदि भविष्य में ऐसी लापरवाही या नियमों का उल्लंघन मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

विजेंद्र कुमार ने सफाई व्यवस्था और बेहतर बनाने, रैन बसेरे में नियमित निगरानी रखने और जरूरतमंदों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि बढ़ती सर्दी को देखते प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण की प्राथमिकता है कि कोई भी व्यक्ति ठंड की वजह से असहाय न रहे और उसकी जान को खतरा न हो.

बदला स्कूलों का समय: इधर, जिले में सर्दी ने तेवर और तीखे कर दिए. बुधवार सुबह अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा. दृश्यता बेहद कम रह गई. कोहरे और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ. हाईवे के साथ शहर की प्रमुख सड़कों पर भी वाहनों की गति धीमी पड़ गई. मौसम विभाग के अनुसार जिले में तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. लगातार बढ़ रही सर्दी और सुबह कोहरे को देखते जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के संचालन समय में परिवर्तन के आदेश जारी किए. अब सभी स्कूल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे. यह आदेश तत्काल लागू कर दिया. उधर, सीएमएचओ डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल ने बताया कि शीतलहर से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई. जरूरी दवाइयों और संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है.

सर्दी से बचाव के लिए ये करें: सीएमएचओ डॉ. राजेंद्र पालीवाल ने सर्दी से बचाव के टिप्स दिए. उनके अनुसार, शरीर को पूरी तरह ढकने वाले गर्म कपड़े पहनें और परतों में वस्त्रों का उपयोग करें. कोहरे और सर्द हवा के दौरान घर से बाहर निकलने से यथासंभव बचें. कपड़े गीले हो जाएं तो तुरंत बदलें, क्योंकि इससे हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ सकता है. बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें. इन्हें नियमित गर्म पेय पदार्थ दें. अत्यधिक ठिठुरन, कंपकंपी या असहजता महसूस होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें. हाथ-पैर, कान या नाक में सुन्नपन आ जाए या रंग बदलने लगे तो मालिश करने से बचें। ऐसी स्थिति में गुनगुने पानी का उपयोग करें और जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचकर उपचार कराएं.

