नैनीताल नाबालिग दुष्कर्म केस, आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई से एक और जज ने किया इनकार
नैनीताल नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई से एक ओर जज ने इनकार दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 18, 2025 at 9:42 PM IST
नैनीताल: नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण के आरोपी उस्मान खान की जमानत याचिका की सुनवाई से हाईकोर्ट के एक और न्यायाधीश ने इनकार कर दिया है. अब इस प्रकरण को अन्य बेंच पर भेजने की सिफारिश की गई है.
इससे पहले मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में चल रही थी, लेकिन न्यायाधीश वर्मा के अवकाश पर होने के कारण उस्मान के अधिवक्ता ने दूसरी बेंच को मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया. जिस पर मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने कहा कि जब मामला रेगुलर बेंच में चल रहा है तो मामले की जल्द सुनवाई के लिए क्या जरूरत है.
इसलिए दूसरी बेंच मामले की सुनवाई नहीं कर सकती, चाहे तो कोई अन्य बेंच सुनवाई करें. बता दें कि इससे पहले न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा इस मामले को अन्य बेंच को भेज चुके हैं. न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने आदेश में कहा था कि आरोपी के अधिवक्ता की ओर से इस मामले को जल्द सुनने की मांग की गई. लेकिन वे इस महीने उपलब्ध नहीं हैं. इसलिए इस प्रकरण को अन्य बेंच के समक्ष पेश किया जाए.
मामले के अनुसार, आरोपी उस्मान के खिलाफ आरोप दर्ज है कि उसने एक 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ 12 अप्रैल 2025 को दुष्कर्म किया है. जब इसकी शिकायत नैनीताल के मल्लीताल थाने में दर्ज की गई थी तो उस दौरान तोड़फोड़ भी हुई. उसके बाद पुलिस ने जांच के बाद आरोपी उस्मान को 30 अप्रैल को हिरासत में लिया और स्थानीय लोगों को शांत किया. साथ ही कहा कि आरोपी को जांच के बाद सजा मिलेगी.
दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने पिछली हुई सुनवाई पर जांच अधिकारी द्वारा जांच में ढिलाई बरतने पर उस पर जुर्माना लगाया था. जांच अधिकारी ने जुर्माना भरने के बाद कोर्ट में क्षमा प्रार्थना पत्र पेश किया. इस बीच मामले की सुनवाई कर रही कोर्ट उपलब्ध न होने के कारण दूसरी एकलपीठ को भेज दिया था. जिस पर आज सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने भी मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए अगली एकलपीठ को रेफर कर दिया है.
मूक बधिर युवती को पढ़ने की इजाजत: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के भवाली के समीपवर्ती गांव निगलाट की एक मूक बधिर 21 वर्षीय युवती को पढ़ाई के लिए इंदौर भेजने की अनुमति दे दी है. यह युवती इंदौर की 'डेफ एनेबल्ड फाउंडेशन' में पढ़ना चाहती है.
दरअसल, कैंची धाम में रहने वाली एक विदेशी महिला सतरूपा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि निगलाट निवासी मूक बधिर युवती की इशारों की भाषा उसके माता पिता और अन्य परिजन नहीं समझ पाते हैं. लेकिन युवती पढ़ाई करना चाहती है. याचिकाकर्ता इस युवती की अभिभावक बनकर उसे इंदौर के मूक बधिर संस्थान में पढ़ाना चाहती है. लेकिन इसके लिए युवती के परिजन राजी नहीं हैं. उन्होंने इस मामले में जिलाधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन दिया. लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ.
इस मामले में कोर्ट ने आज मूक बधिर युवती, उसके परिजनों के अलावा इशारों की भाषा समझने वाले विशेषज्ञ को कोर्ट में बुलाया था. जहां युवती ने पढ़ाई की इच्छा जताई, जिसके बाद युवती के परिजन भी राजी हो गए.
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता की देखभाल में युवती को निश्चित अवधि के लिए इंदौर भेजने की अनुमति प्रदान करें. साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे युवती को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराएं.
