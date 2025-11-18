ETV Bharat / state

नैनीताल नाबालिग दुष्कर्म केस, आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई से एक और जज ने किया इनकार

नैनीताल: नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण के आरोपी उस्मान खान की जमानत याचिका की सुनवाई से हाईकोर्ट के एक और न्यायाधीश ने इनकार कर दिया है. अब इस प्रकरण को अन्य बेंच पर भेजने की सिफारिश की गई है.

इससे पहले मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में चल रही थी, लेकिन न्यायाधीश वर्मा के अवकाश पर होने के कारण उस्मान के अधिवक्ता ने दूसरी बेंच को मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया. जिस पर मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने कहा कि जब मामला रेगुलर बेंच में चल रहा है तो मामले की जल्द सुनवाई के लिए क्या जरूरत है.

इसलिए दूसरी बेंच मामले की सुनवाई नहीं कर सकती, चाहे तो कोई अन्य बेंच सुनवाई करें. बता दें कि इससे पहले न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा इस मामले को अन्य बेंच को भेज चुके हैं. न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने आदेश में कहा था कि आरोपी के अधिवक्ता की ओर से इस मामले को जल्द सुनने की मांग की गई. लेकिन वे इस महीने उपलब्ध नहीं हैं. इसलिए इस प्रकरण को अन्य बेंच के समक्ष पेश किया जाए.

मामले के अनुसार, आरोपी उस्मान के खिलाफ आरोप दर्ज है कि उसने एक 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ 12 अप्रैल 2025 को दुष्कर्म किया है. जब इसकी शिकायत नैनीताल के मल्लीताल थाने में दर्ज की गई थी तो उस दौरान तोड़फोड़ भी हुई. उसके बाद पुलिस ने जांच के बाद आरोपी उस्मान को 30 अप्रैल को हिरासत में लिया और स्थानीय लोगों को शांत किया. साथ ही कहा कि आरोपी को जांच के बाद सजा मिलेगी.

दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने पिछली हुई सुनवाई पर जांच अधिकारी द्वारा जांच में ढिलाई बरतने पर उस पर जुर्माना लगाया था. जांच अधिकारी ने जुर्माना भरने के बाद कोर्ट में क्षमा प्रार्थना पत्र पेश किया. इस बीच मामले की सुनवाई कर रही कोर्ट उपलब्ध न होने के कारण दूसरी एकलपीठ को भेज दिया था. जिस पर आज सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने भी मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए अगली एकलपीठ को रेफर कर दिया है.