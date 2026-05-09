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शिमला में दर्दनाक हादसा: सेब की पेटियां जलाते समय जिंदा जला युवक, मौके पर हुई मौत

शिमला: जिला शिमला के जुब्बल क्षेत्र से एक बेहद हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां एक छोटी सी लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली. रसोईघर के भीतर कूड़ा और सेब की खाली ट्रे जलाना एक नेपाली मूल के युवक के लिए काल बन गया. आग की लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि युवक को संभलने का मौका तक नहीं मिला और बुरी तरह झुलसने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

यह घटना जुब्बल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मटासा गांव (डाकघर झड़ग) की है. मृतक की पहचान टोपिंद्र कार्की के रूप में हुई है, जो नेपाल के दैलेख (करनाली) जिले का रहने वाला था. टोपिंद्र पिछले कुछ समय से जुब्बल में स्थानीय निवासी भूषण बासटा के सेब के बगीचों में बतौर मजदूर काम कर रहा था और वहीं पर रिहाइश कर रहा था.

झुलसने से हुई मौत

मृतक के भाई के अनुसार, टोपिद्र बगीचे का काम निपटाकर रसोईघर में मौजूद था. इसी दौरान उसने कमरे के भीतर ही सेब की खाली ट्रे इकट्ठा कीं और उनमें आग लगा दी. सूखी ट्रे ने जल्दी आग पकड़ ली देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और टोपिंद्र के कपड़ों तक पहुंच गई.आग की चपेट में आने के बाद टोपिद्र बुरी तरह झुलस गया था. अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में वो पहले दूसरे कमरे में गया और वहां अपने जलते हुए कपड़े उतारे. इसके बाद, उसने हिम्मत जुटाई और रसोईघर में लगी आग को बुझाने के लिए पानी लेकर वापस लौटा, लेकिन शरीर के काफी हद तक झुलस जाने और असहनीय दर्द के कारण वह पानी डालते समय ही बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा और दम तोड़ दिया.