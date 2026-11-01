JTET परीक्षा शुरू, रांची के 101 केंद्रों पर हो रही परीक्षा, 5.65 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल
(JTET Exam) झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आज से शुरू हो गई है. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 1, 2026 at 9:57 AM IST
रांची: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 रविवार को शुरू हो गई. राज्यभर के 986 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है. राजधानी रांची में 101 केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह से ही परीक्षार्थियों का पहुंचना शुरू हो गया. करीब 5.65 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं.
परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है. पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित है. इसमें कक्षा एक से पांचवीं तक के शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं. पहली पाली के लिए सुबह 7:30 बजे से प्रवेश शुरू हुआ और 9 बजे तक प्रवेश दिया गया.
वहीं, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी. इसके लिए दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक प्रवेश की व्यवस्था की गई है. दूसरी पाली में कक्षा छह से आठवीं तक के शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम किए गए हैं.
कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है. केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू है. मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है. परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि लंबे समय बाद परीक्षा आयोजित हो रही है. उनकी उम्मीद है कि परीक्षा अच्छी तरह संपन्न हो और किसी तरह की परेशानी नहीं आए. साथ ही परिणाम भी सही समय पर जारी किया जाए, ताकि आगे की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सके.
जैक अध्यक्ष डॉ. नटवा हांसदा ने कहा कि परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त तरीके से आयोजित की जा रही है. इसके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं.
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