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JTET परीक्षा शुरू, रांची के 101 केंद्रों पर हो रही परीक्षा, 5.65 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल

परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद अभ्यर्थी ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 रविवार को शुरू हो गई. राज्यभर के 986 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है. राजधानी रांची में 101 केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह से ही परीक्षार्थियों का पहुंचना शुरू हो गया. करीब 5.65 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं.

परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है. पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित है. इसमें कक्षा एक से पांचवीं तक के शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं. पहली पाली के लिए सुबह 7:30 बजे से प्रवेश शुरू हुआ और 9 बजे तक प्रवेश दिया गया.