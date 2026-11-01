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झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण संपन्न, राज्य के 986 केंद्रों पर 4.85 लाख से अधिक अभ्यर्थी हुए एग्जाम में शमिल

रांची के परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की भीड़. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET 2026) रविवार को राज्यभर में संपन्न हो गई. परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 986 केंद्र बनाए गए थे. राजधानी रांची में 101 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. लंबे इंतजार के बाद आयोजित इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई. पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक हुई, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक निर्धारित थी. पहली पाली के लिए सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक प्रवेश दिया गया. वहीं, दूसरी पाली के अभ्यर्थियों को दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई.

परीक्षा समाप्त होने के बाद राजधानी में परीक्षार्थियों की आवाजाही का दबाव बढ़ गया. शाम के समय रेलवे स्टेशनों पर भी परीक्षार्थियों की भीड़ देखने को मिली. बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपने गृह जिलों की ओर लौटने के लिए स्टेशन पहुंचे.