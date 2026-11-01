झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण संपन्न, राज्य के 986 केंद्रों पर 4.85 लाख से अधिक अभ्यर्थी हुए एग्जाम में शमिल
जेटेट 2026 शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संपन्न हुई. राज्य के 986 केंद्रों पर 4.85 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : November 1, 2026 at 8:29 PM IST
रांची: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET 2026) रविवार को राज्यभर में संपन्न हो गई. परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 986 केंद्र बनाए गए थे. राजधानी रांची में 101 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. लंबे इंतजार के बाद आयोजित इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई. पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक हुई, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक निर्धारित थी. पहली पाली के लिए सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक प्रवेश दिया गया. वहीं, दूसरी पाली के अभ्यर्थियों को दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई.
परीक्षा समाप्त होने के बाद राजधानी में परीक्षार्थियों की आवाजाही का दबाव बढ़ गया. शाम के समय रेलवे स्टेशनों पर भी परीक्षार्थियों की भीड़ देखने को मिली. बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपने गृह जिलों की ओर लौटने के लिए स्टेशन पहुंचे.
परीक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल की ओर से परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भी किया जा रहा था. इसके बावजूद स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की काफी भीड़ नजर आई. दूसरी ओर, शहर की सड़कों पर भी देर शाम यातायात का दबाव बढ़ गया. कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा. परीक्षा केंद्रों से निकलने वाले अभ्यर्थियों और उनके साथ पहुंचे परिजनों की आवाजाही ने शहर के यातायात पर अतिरिक्त दबाव बनाया.
परीक्षा देकर केंद्रों से बाहर निकले अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी. कई परीक्षार्थियों ने कहा कि पेपर अच्छा गया और सवाल अपेक्षा के अनुरूप थे. वहीं, कुछ अभ्यर्थियों को गणित के सवालों ने उलझाया. कुछ ने क्षेत्रीय भाषा के प्रश्नपत्र को भी कठिन बताया. अभ्यर्थियों के मुताबिक, प्रश्नपत्र के कुछ हिस्सों को हल करने में अपेक्षा से अधिक समय लगा.
एक ही परिवार के कई सदस्य देने पहुंचे परीक्षा
इस बार परीक्षा केंद्रों पर कई ऐसे परिवार भी दिखे, जिनके एक से अधिक सदस्य JTET परीक्षा में शामिल हुए. कहीं बहू और दामाद परीक्षा देने पहुंचे थे, तो कहीं ससुर भी परीक्षार्थी के रूप में शामिल हुए. अभ्यर्थियों ने बताया कि लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे. इनमें कई ऐसे उम्मीदवार भी शामिल थे, जो फिलहाल निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जबकि कुछ पारा शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं. उनका कहना था कि परीक्षा के आयोजन से शिक्षक बनने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला है.
राज्यभर का आंकड़ा
- कुल पंजीकृत अभ्यर्थी: 5,65,916
- कुल परीक्षा में शामिल: 4,85,243
- कुल अनुपस्थित: 80,673
- कुल उपस्थिति: लगभग 85.75%
एडमिट कार्ड और उत्तरपुस्तिका में नाम त्रुटि से परेशानी
परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर अभ्यर्थियों को दस्तावेजी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा. एडमिट कार्ड में नाम की त्रुटि के अलावा कई परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका पर भी किसी दूसरे अभ्यर्थी का नाम दर्ज मिला. इसके बाद संबंधित नाम को काटकर उन्हें परीक्षा देने की अनुमति दी गई. रांची के कई केंद्रों पर इस तरह की शिकायतें सामने आईं. अभिभावकों ने बताया कि केंद्र पर उत्तरपुस्तिका की कमी की बात कहकर दूसरे नाम वाली उत्तरपुस्तिकाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था. इससे परीक्षार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी रही. इस मामले में जैक की ओर से कहा गया कि समय रहते सभी त्रुटियों को दूर कर लिया जाएगा.
दोनों पालियों में उपस्थिति का आंकड़ा
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लेवल-1 की दूसरी पाली में 1,96,211 अभ्यर्थी पंजीकृत थे. इनमें से 1,72,145 ने परीक्षा दी, जबकि 24,066 अनुपस्थित रहे. उपस्थिति 87.73 प्रतिशत रही. वहीं, लेवल-2 की पहली पाली में 3,69,705 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 3,13,098 परीक्षा में शामिल हुए और 56,607 अनुपस्थित रहे. इस पाली में उपस्थिति 84.69 प्रतिशत दर्ज की गई. जिला प्रशासन ने परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने की बात कही.
ये भी पढ़ें-
Explainer: दस साल के लंबे इंतजार के बाद हुआ JTET Exam, आखिर किन विवादों के कारण अटकी थी परीक्षा, अभ्यर्थियों को कितनी उम्मीदें?
JTET Exam को लेकर पलामू के होटलों और लॉज में छापेमारी, जिले में बनाए गए हैं 47 परीक्षा केंद्र
जेटेट परीक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट, पांच जिलों में 112 हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर तैनात