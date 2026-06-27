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हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016ः फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के समक्ष जेएसएससी ने सौंपी रिपोर्ट

रांचीः हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले की जांच कर रही फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के समक्ष जेएसएससी ने रिपोर्ट सौंप दी है. शनिवार को कमीशन के द्वारा की गई ऑनलाइन सुनवाई के दौरान जेएसएससी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर किसी तरह की आपत्ति यदि हो तो प्रार्थी पक्ष की ओर से अगली सुनवाई 1 अगस्त तक आयोग के समक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.

रोक के बावजूद की गई थीं नियुक्तियां

गौर करने वाली बात है कि पिछली सुनवाई के दौरान, फैक्ट-फाइंडिंग कमीशन ने एक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था, जिसमें विषयों के आधार पर उन नियुक्तियों का ब्योरा हो जो 18 सितंबर, 2019 से 2 अगस्त, 2022 तक कोर्ट के आदेश के कारण भर्ती पर लगी रोक के बावजूद की गई थीं.

सभी पक्षों के प्रतिनिधि उपस्थित

जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के नेतृत्व में बनी वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन में शनिवार को हुई सुनवाई की जानकारी देते हुए अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के प्रतिनिधि उपस्थित थे. आयोग ने जेएसएससी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर किसी भी तरह की आपत्ति होने पर आयोग के समक्ष ऑबजेक्शन दाखिल करने को कहा है और मामले की सुनवाई 1 अगस्त को होगी.

साल 2016 से विवादों में रही है नियुक्ति प्रक्रिया

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा साल 2016 में हाइस्कूल शिक्षकों के 17,786 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी. यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू से ही विवादों में रही है. लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने 26 विषयों की स्टेट मेरिट लिस्ट और कट ऑफ भी जारी किया था. इस नियुक्ति में जिला स्तरीय मेरिट व राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर नियुक्ति की गई. इसके चलते सैकड़ों वैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई, जो कट ऑफ से अधिक अंक लाए हुए हैं. उनकी ओर से अपनी नियुक्ति की मांग की गई है.