सहायक आचार्य नियुक्ति में फिर बदला समीकरण, 1265 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी, आज सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई
JSSC ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के भाषा विषय का संशोधित रिजल्ट जारी किया है, जिसमें 1265 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 4, 2026 at 8:09 AM IST
रांची: झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति की प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में है. भाषा विषय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहले जारी परिणाम में बदलाव के बाद अब सफल अभ्यर्थियों की नयी सूची सामने आ गयी है. इस बदलाव से उन शिक्षकों की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है, जो पुराने परिणाम के आधार पर स्कूलों में योगदान दे चुके हैं.
भाषा विषय का संशोधित रिजल्ट जारी
कक्षा छह से आठ के भाषा शिक्षक पद के लिए जारी संशोधित परिणाम में 1265 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है. इनमें पहले से नियुक्त शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं, जबकि कुछ कार्यरत शिक्षकों का नाम नयी सूची में नहीं है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा-2023 का संशोधित परिणाम जारी किया.
आयोग ने इसके साथ ही पूर्व में प्रकाशित भाषा विषय का परिणाम निरस्त कर दिया है. परिणाम में यह बदलाव आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में शामिल करने से संबंधित न्यायिक विवाद के बाद हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर 2026 के आदेश के अनुपालन में आयोग ने यह कदम उठाया है.
नियुक्ति और सेवा पर विभाग का फैसला अहम
इस संशोधन के बाद आगे की प्रक्रिया में दो तरह की स्थिति बनेगी. नए परिणाम में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जानी है. दूसरी ओर, पुराने परिणाम के आधार पर नियुक्त होकर काम कर रहे वैसे अभ्यर्थी, जिन्हें संशोधित परिणाम में सफलता नहीं मिली है, उनके संबंध में विभाग को निर्णय लेना होगा. फिलहाल पहले से कार्यरत और संशोधित परिणाम में सफल अभ्यर्थियों के काम जारी रखने की बात कही गयी है. भाषा विषय के पिछले परिणाम में 1100 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए थे और वे वर्तमान में कार्यरत हैं.
रांची जिले से सबसे अधिक अभ्यर्थी
संशोधित परिणाम में रांची जिले से सबसे अधिक 155 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. इसके बाद पलामू से 130, हजारीबाग से 66, गढ़वा से 65, बोकारो और देवघर से 64-64, चतरा से 62, गोड्डा से 59, धनबाद से 58, सरायकेला-खरसावां से 56 और गुमला से 55 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है. शेष जिलों के अभ्यर्थियों को मिलाकर कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या 1265 है.
आयोग ने बताया है कि कुछ अभ्यर्थियों के परिणाम न्यायालय में लंबित मामलों, रिक्तियों से जुड़े विवाद और अनिवार्य प्रमाण पत्र या दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण रोके गए हैं.
आदेश के अनुपालन पर आज अदालत में सुनवाई
संशोधित परिणाम जारी होने के बावजूद मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई निर्धारित है. तुलसी महतो और अनिल कुमार यादव की ओर से दायर याचिका में पूर्व के आदेश का पूर्ण अनुपालन नहीं होने का मुद्दा उठाया गया है. पिछली सुनवाई में अदालत ने सरकार और आयोग को चार सप्ताह के भीतर संशोधित परिणाम जारी करने का निर्देश दिया था. वहीं, राज्य सरकार ने इसके लिए आठ सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था. आज की सुनवाई में इस मांग पर भी विचार हो सकता है. अब अदालत की सुनवाई और विभाग के फैसले से नियुक्त शिक्षकों की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.
ये अभ्यर्थी अपने पद पर काम करते रहेंगे
संशोधित परिणाम जारी होने के बाद नियुक्ति और कार्यरत शिक्षकों की स्थिति को लेकर आगे की प्रक्रिया तय होगी. फिलहाल पहले से नियुक्त और संशोधित परिणाम में सफल घोषित अभ्यर्थी अपने पद पर काम करते रहेंगे. वहीं, नए परिणाम में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
दूसरी ओर, पुराने परिणाम के आधार पर नियुक्त ऐसे शिक्षक, जिन्हें संशोधित परिणाम में सफलता नहीं मिली है, उनकी सेवा और भविष्य को लेकर विभाग जल्द निर्णय लेगा. इस संबंध में विभाग का फैसला महत्वपूर्ण होगा.
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