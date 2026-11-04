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सहायक आचार्य नियुक्ति में फिर बदला समीकरण, 1265 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी, आज सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति की प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में है. भाषा विषय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहले जारी परिणाम में बदलाव के बाद अब सफल अभ्यर्थियों की नयी सूची सामने आ गयी है. इस बदलाव से उन शिक्षकों की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है, जो पुराने परिणाम के आधार पर स्कूलों में योगदान दे चुके हैं.

भाषा विषय का संशोधित रिजल्ट जारी