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तमाड़ कांड पर बड़ा खुलासा: 164 गिरफ्तार, पेपर लीक का नहीं मिला सबूत

उत्पात सिपाही भर्ती में तमाड़ कांड का पुसिस ने खुलासा किया है. अधिकारियों ने कहा कि पेपर लीक का सबूत नहीं मिला है.

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पीसी करते जेएसएससी अध्यक्ष, डीसी और एसएसपी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 12, 2026 at 7:03 PM IST

4 Min Read
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रांची: उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान तमाड़ में संदिग्ध गतिविधियों के मामले में रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 164 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार, रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और सीनियर एसपी राकेश रंजन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम जानकारियां साझा की. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक पेपर लीक का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है. हालांकि संगठित सोल्वर और पेपर लीक गैंग पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

पेपर लीक की पुष्टि नहीं, लेकिन साजिश की आशंका गहरी

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि गिरफ्तार 159 अभ्यर्थियों के पास चार अलग-अलग सेट के प्रश्न पत्र मिले थे, जिनमें से केवल चार सवाल ही वास्तविक परीक्षा से मेल खाते पाए गए. कुल 120 प्रश्नों में सिर्फ चार के मिलान के आधार पर पेपर लीक की पुष्टि नहीं की जा सकती. अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच गहराई से जारी है और किसी भी स्तर पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

तमाड़ कांड को लेकर जानकारी देते अधिकारी (ईटीवी भारत)

मुख्य सरगना बिहार का, पांच आरोपी गिरोह के सक्रिय सदस्य

पूरे मामले में अंतरराज्यीय सोल्वर/पेपर लीक गैंग के सरगना अतुल वत्स समेत पांच मुख्य आरोपियों की पहचान की गई है, जो बिहार के रहने वाले हैं. पुलिस के अनुसार, यह गिरोह लंबे समय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली कराने में सक्रिय रहा है.

गुप्त सूचना पर देर रात छापेमारी, मची अफरा-तफरी

घटना की शुरुआत 11 अप्रैल 2026 को मिली एक गुप्त सूचना से हुई. जिसमें बताया गया कि तमाड़ थाना क्षेत्र के एक अर्द्धनिर्मित भवन में 150 से अधिक जेएसएससी अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा है और उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने विशेष छापेमारी दल का गठन कर देर रात कार्रवाई की.

छापेमारी के दौरान देखा गया कि भवन के बाहर भारी संख्या में वाहन खड़ी थी. जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, वहां मौजूद युवक भागने लगे और अपने पास मौजूद सामान को छिपाने या फेंकने की कोशिश करने लगे. स्थिति को संभालते हुए पुलिस ने सभी को दो कमरों में सीमित कर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की.

कमरों में बैठाकर कराई जा रही थी तैयारी

प्राथमिक जांच में सामने आया कि मौके पर कुल 164 लोग मौजूद थे. जिनमें 159 अभ्यर्थी (7 महिला अभ्यर्थी सहित) और पांच गैंग के सदस्य शामिल थे. तलाशी के दौरान प्रिंटर, प्रश्न-उत्तर के तैयार सेट, फटे हुए एडमिट कार्ड, संदिग्ध मोबाइल फोन और बैंक चेक बरामद किए गए. यह भी पाया गया कि गैंग के सदस्य अभ्यर्थियों को संभावित प्रश्न और उनके उत्तर रटवा रहे थे.

10 से 15 लाख में पास कराने का खेल

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि गिरोह के एजेंट अभ्यर्थियों से 10 से 15 लाख रुपये तक लेकर उन्हें परीक्षा पास कराने का झांसा दे रहे थे. कई अभ्यर्थियों ने अपने मोबाइल फोन, एडमिट कार्ड और बैंक चेक तक गैंग को सौंप दिए थे. जिससे की पुलिस से बचा जा सके.

तमाड़ थाना में केस दर्ज, 8 वाहन जब्त

मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाड़ थाना कांड संख्या-21/26 12 अप्रैल 2026 को दर्ज कर सभी 164 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने मौके से आठ वाहनों को भी जब्त किया है.

सरगना का आपराधिक इतिहास लंबा

मुख्य सरगना अतुल वत्स का आपराधिक इतिहास भी काफी लंबा रहा है. वह राजस्थान क्लर्क भर्ती परीक्षा 2017, नीट पेपर लीक 2024, बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती 2024, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 और यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 जैसे मामलों में भी संलिप्त रहा है. अन्य आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है.

प्रशासन सख्त, निष्पक्ष परीक्षा पर कोई समझौता नहीं

इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने दोहराया है कि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. साथ ही यह भी कहा कि ऐसे संगठित गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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