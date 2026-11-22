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JSSC CGL Paper Leak: BCCL क्वार्टर में 5 घंटे रटवाए गए थे उत्तर, फिर जला दी गई कॉपी, CID की चार्जशीट में हुए चौंकाने वाले खुलासे

आरोपी अभय तिवारी ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की सीजीएल (CGL) परीक्षा पेपर लीक मामले में झारखंड CID की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अभय कुमार तिवारी समेत 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है. चार्जशीट में अभय तिवारी, अक्षय तिवारी, आनंद, विजय तिवारी, दीपक, राहुल, समीर, सोमनाथ (सोमनश), सुषमा और उमेश के नाम शामिल हैं. CID की जांच में पेपर लीक की पूरी साजिश, पैसों के लेन-देन और परीक्षा से एक रात पहले उत्तर रटवाने के खेल का सनसनीखेज खुलासा हुआ है.

पेपर लीक नेटवर्क का सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला अभय तिवारी