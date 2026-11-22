JSSC CGL Paper Leak: BCCL क्वार्टर में 5 घंटे रटवाए गए थे उत्तर, फिर जला दी गई कॉपी, CID की चार्जशीट में हुए चौंकाने वाले खुलासे
JSSC CGL पेपर लीक मामले में रांची CID ने मुख्य आरोपी अभय तिवारी समेत 10 पर चार्जशीट दायर की. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 22, 2026 at 4:19 PM IST
रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की सीजीएल (CGL) परीक्षा पेपर लीक मामले में झारखंड CID की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अभय कुमार तिवारी समेत 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है. चार्जशीट में अभय तिवारी, अक्षय तिवारी, आनंद, विजय तिवारी, दीपक, राहुल, समीर, सोमनाथ (सोमनश), सुषमा और उमेश के नाम शामिल हैं. CID की जांच में पेपर लीक की पूरी साजिश, पैसों के लेन-देन और परीक्षा से एक रात पहले उत्तर रटवाने के खेल का सनसनीखेज खुलासा हुआ है.
पेपर लीक नेटवर्क का सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला अभय तिवारी
CID की चार्जशीट के मुताबिक, JSSC CGL परीक्षा में सेटिंग का खेल सिर्फ प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं था. इसके लिए अभ्यर्थियों को जुटाने, उनके ठहरने, उत्तर याद कराने और पैसों के इंतजाम के लिए अलग-अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी. अभय कुमार तिवारी इस पूरे गिरोह का लाभार्थी होने के साथ-साथ दूसरे अभ्यर्थियों की सेटिंग कराने वाला मुख्य सूत्रधार था. जांच में सामने आया कि परीक्षा से एक रात पहले बोकारो के दुग्दा स्थित BCCL क्वार्टर में 15-16 अभ्यर्थियों को जुटाकर तीनों पेपर के उत्तर याद कराए गए थे.
दुग्दा के क्वार्टर में 5 घंटे तक रटवाए गए उत्तर, फिर जला दी कॉपी
चार्जशीट के अनुसार, 20 सितंबर 2024 को अभय अपनी पत्नी के साथ दुग्दा स्थित न्यू बीसीसीएल कॉलोनी में उमेश राय के क्वार्टर पहुंचा था, जहां पहले से 15-16 अभ्यर्थी मौजूद थे. रात करीब 8 बजे मिथिलेश सिंह और रितेश सिंह उर्फ मुद्दा दो बॉडीगार्ड के साथ वहां पहुंचे. उनके पास तीनों प्रश्नपत्रों की छायाप्रति थी, जिनमें उत्तर पहले से टिक किए गए थे. अभ्यर्थियों को करीब 5 घंटे तक उत्तर रटवाए गए और रात साढ़े 12 बजे प्रश्नपत्रों को क्वार्टर के सामने जला दिया गया. अभय ने अपने बयान में स्वीकार किया कि अगले दिन परीक्षा में हूबहू वही सवाल पूछे गए थे.
मोबाइल बंद रखने की रणनीति को CDR ने किया बेनकाब
साजिश को छिपाने के लिए परीक्षा से पहले सभी के मोबाइल बंद करा दिए गए थे. हालांकि, CID की तकनीकी जांच और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) ने इस चाल को बेनकाब कर दिया. जांच में पता चला कि 20 सितंबर को अभय का मोबाइल दोपहर 12:29 बजे चंद्रपुरा में बंद हुआ और अगले दिन 21 सितंबर की सुबह 6:24 बजे सीधे नामकुम में ऑन हुआ. इसी अवधि में अन्य अभ्यर्थियों के मोबाइल भी बंद मिले, जिससे दुग्दा क्वार्टर में उनके एक साथ मौजूद होने की पुष्टि हुई.
चार अभ्यर्थियों के लिए हुई थी 88 लाख रुपये की डील
चार्जशीट में दर्ज अभय के 15 अक्टूबर 2026 के बयान के अनुसार, रितेश सिंह उर्फ मुद्दा के माध्यम से चार अभ्यर्थियों की सेटिंग के लिए 22-22 लाख रुपये तय किए गए थे. इस तरह कुल 88 लाख रुपये की डील हुई थी. अभय अभ्यर्थियों और पेपर लीक नेटवर्क के बीच कड़ी का काम कर रहा था और रकम के लेन-देन को संभाल रहा था.
बैंक खातों से मिले लाखों के लेन-देन के सबूत
CID ने आरोपियों के बैंक खातों को खंगाला तो कई अहम सबूत हाथ लगे. विजय कुमार तिवारी की पत्नी सीमा कुमारी के खाते से अभय के ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक खाते में पांच किस्तों में कुल 3.80 लाख रुपये भेजे गए थे, जिसमें से 2 लाख रुपये परीक्षा से ठीक पहले सितंबर 2024 में ट्रांसफर हुए. इसके अलावा अभय की पत्नी सुषमा के SBI खाते में भी 2 लाख रुपये नकद जमा किए गए थे. CID ने इन पैसों को पेपर लीक की सेटिंग से जोड़ा है.
परीक्षा एजेंसी की भूमिका पर भी उठे सवाल
जांच की आंच परीक्षा संचालन करने वाली एजेंसियों तक भी पहुंच गई है. JSSC ने परीक्षा कराने का जिम्मा Webel Technology Limited को दिया था, जिसने इसे ICN Technology Pvt. Ltd. को सबलेट कर दिया था. चार्जशीट में राम किशोर सिंह उर्फ मिथिलेश सिंह उर्फ आरके सिंह, उनके बेटे नवीन किशोर और रितेश सिंह उर्फ मुद्दा की संदिग्ध भूमिका का विस्तार से उल्लेख किया गया है.
लैपटॉप, मोबाइल और 5.50 लाख नकद जब्त
चार्जशीट के तथ्यों से साफ है कि अभय केवल नौकरी पाने वाला अभ्यर्थी नहीं था, बल्कि पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था. CID ने उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन और 5.50 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं. इसके साथ ही बैंक रिकॉर्ड, CDR, होटल रजिस्टर और सह-अभियुक्तों के बयानों को पुख्ता सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया है.
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