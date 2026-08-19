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मुश्किल में सरकार! छात्र आंदोलन से राहत मगर नौकरी गंवाने वाले सरकारी सेवकों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी

रांची: छात्रों का आंदोलन समाप्त होने से राज्य सरकार को एक ओर राहत मिलती दिख रही है वहीं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा रद्द किए जाने की वजह से हजारों सफल सरकारी सेवकों का आंदोलन एक नई मुसीबत के रुप में सबके सामने आ गया है.

बुधवार को भी जारी रहा सफल अभ्यर्थियों का आंदोलन

प्रोजेक्ट भवन के समक्ष बुधवार को दूसरे दिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल ऐसे अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी रहा. सरकार के फैसले से नाराज आंदोलनकारियों ने नियमों की अनदेखी करके सचिवालय जैसे सुरक्षित क्षेत्र में घंटों नारेबाजी की.

बुधवार को भी जारी रहा सफल अभ्यर्थियों का आंदोलन (Etv Bharat)

सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग करते रहे सफल अभ्यर्थी

कैबिनेट की विशेष बैठक में लिए गए फैसले से मर्माहत ये सरकारी सेवक, सरकार से इसे वापस लेने की मांग करते रहे लेकिन इनकी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं था. प्रोजेक्ट भवन के गेट नंबर एक के जरिए जबरन परिसर में घुसकर नारेबाजी कर रहे आंदोलनकारियों के द्वारा बाद में आंदोलन स्थल के लिए स्थान निर्धारित किए जाने का आग्रह किया जाता रहा, जिस पर भी सहमति सरकार द्वारा नहीं दी गई.

अब हम खटखटाएंगे न्यायालय का दरवाजा: सन्नी कुमार

सरकार के फैसले से नाराज सन्नी कुमार बताते हैं कि उनकी पदस्थापना गढ़वा के डंडा प्रखंड में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर हुई थी, जैसे ही यह खबर मिली कि कैबिनेट की विशेष बैठक द्वारा मेरी नियुक्ति को रद्द कर दिया है, मुझे बेहद ही आश्चर्य हुआ कि आखिर यह कैसे हुआ? जबकि न्यायालय के निर्देश पर हम लोगों की नियुक्ति हुई थी, ऐसे में सरकार के इस फैसले के खिलाफ हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं, सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए.