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दुर्गा-काली पूजा में प्रदूषण पर लगाम की तैयारी, मूर्ति से लेकर विसर्जन तक लागू होंगे ये नियम

निर्माणाधीन दुर्गा पूजा पंडाल ( ईटीवी भारत )

रांची: दुर्गा पूजा और काली पूजा के दौरान पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने पूजा समितियों, स्थानीय निकायों, जिला प्रशासन और आम लोगों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. गाइडलाइन में मूर्ति निर्माण, पंडालों में कचरा प्रबंधन, पूजा सामग्री, प्लास्टिक के इस्तेमाल और मूर्ति विसर्जन को लेकर कई अहम प्रावधान किए गए हैं. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी ने बताया कि पूजा के दौरान इन नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है.