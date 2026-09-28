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दुर्गा-काली पूजा में प्रदूषण पर लगाम की तैयारी, मूर्ति से लेकर विसर्जन तक लागू होंगे ये नियम

रांची में दुर्गा पूजा और काली पूजा में मूर्ति से लेकर विसर्जन तक के लिए JSPCB ने गाइडलाइन जारी की है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.

DURGA PUJA PANDAL IN RANCHI
निर्माणाधीन दुर्गा पूजा पंडाल (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2026 at 2:46 PM IST

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रांची: दुर्गा पूजा और काली पूजा के दौरान पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने पूजा समितियों, स्थानीय निकायों, जिला प्रशासन और आम लोगों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. गाइडलाइन में मूर्ति निर्माण, पंडालों में कचरा प्रबंधन, पूजा सामग्री, प्लास्टिक के इस्तेमाल और मूर्ति विसर्जन को लेकर कई अहम प्रावधान किए गए हैं. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी ने बताया कि पूजा के दौरान इन नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है.

मूर्ति में प्राकृतिक मिट्टी को प्राथमिकता

पूजा समितियों से ऐसी प्रतिमाओं को प्राथमिकता देने को कहा गया है, जो प्राकृतिक मिट्टी और पर्यावरण अनुकूल सामग्री से तैयार हो. POP, थर्मोकोल और रेजिन फाइबर जैसी सामग्री के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी गई है. प्रतिमा में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करने को कहा गया है जो पानी में घुलनशील और गैर-विषैली हो. सजावट और रंगों के मामले में भी प्राकृतिक विकल्पों को बढ़ावा दिया गया है. हल्दी और चंदन जैसे जैव-अवक्रमणीय प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल को उपयुक्त बताया गया है.

durga puja pandal in ranchi
दुर्गा पूजा पंडाल तैयार करते हुए (ईटीवी भारत)

हर पूजा पंडाल में थ्री-बिन सिस्टम

कचरे को अलग-अलग रखने के लिए पूजा पंडालों में तीन डिब्बों की व्यवस्था करने को कहा गया है. इससे जैविक, गैर-जैविक और अन्य पूजा अवशेषों को अलग कर उनका उचित निपटारा किया जा सकेगा. विसर्जन से पहले प्रतिमा से फूल, कपड़े और सजावटी सामान निकालने की जिम्मेदारी भी पूजा समितियों की होगी. इन सामग्रियों को अलग-अलग करके निर्धारित स्थान पर रखा जाएगा.

नो सिंगल यूज प्लास्टिक, पत्तल-मिट्टी के बर्तनों पर जोर

पूजा आयोजनों में डिस्पोजेबल प्लास्टिक के बजाय पत्तल, पत्तों से बनी प्लेट, बायोडिग्रेडेबल पेपर कप-प्लेट और मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया गया है. सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने की सलाह दी गई है.

अधिकृत कारीगरों से ही खरीदें प्रतिमा

गाइडलाइन के मुताबिक पूजा समितियों को स्थानीय निकायों में पंजीकृत या अधिकृत मूर्तिकारों और कारीगरों से ही पर्यावरण अनुकूल प्रतिमाएं लेने की व्यवस्था करनी होगी. पूजा समितियों को विसर्जन और कचरा प्रबंधन को लेकर स्थानीय निकाय से आवश्यक अनुमति और प्रबंधन योजना से जुड़े प्रावधान पूरे करने होंगे. स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन को भी ऐसे ही मूर्ति निर्माताओं को अनुमति देने को कहा गया है, जो प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल करते हैं. जलस्रोत की स्थिति को देखते हुए मूर्तियों की ऊंचाई को नियंत्रित करने की व्यवस्था भी की जा सकती है.

विसर्जन स्थल पर कचरा फेंकना और जलाना प्रतिबंधित

प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने विसर्जन स्थलों पर पूजा के बाद बचे फूल, कपड़े और सजावटी सामान को फेंकने या जलाने से रोकने का निर्देश दिया है. मूर्ति विसर्जन के बाद विसर्जन स्थल पर बची सामग्री को स्थानीय निकायों को 24 घंटे के भीतर हटाकर उचित तरीके से निपटाने की व्यवस्था करनी होगी.

घर पर विसर्जन करने वाले भी बरतें सावधानी

गाइडलाइन सिर्फ बड़े पूजा पंडालों तक सीमित नहीं है. घरों में स्थापित प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए भी पर्यावरण अनुकूल तरीका अपनाने को कहा गया है. लोग घर पर विसर्जन कर सकते हैं या स्थानीय निकायों की ओर से बनाए गए कृत्रिम तालाब और टैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं. पूजा सामग्री को पॉलीथिन में बांधकर नदी या किसी अन्य जलस्रोत में डालने से भी लोगों को रोका गया है.

पूजा समितियों को श्रद्धालुओं के बीच पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर और पर्चे लगाने के निर्देश दिए गए हैं. पर्षद की कोशिश है कि त्योहार के दौरान आस्था और उत्सव के साथ-साथ जलस्रोतों और आसपास के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सके.

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