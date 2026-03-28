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पिता किसान और बेटी संभाल रही JSLPS के डीपीएम का पद, 2.63 लाख महिलाओं को भी कर रही मजबूत

पलामूः माता-पिता अनपढ़ थे, दोनों ने मिलकर बेटी को पढ़ाया. वहीं, बेटी आज 2.63 लाख महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ रही है और उनके जीवन में बदलाव ला रही है. यह कहानी है झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के पलामू डीपीएम (District Programme Manager) अनिता केरकेट्टा की. अनीता केरकेट्टा झारखंड के गुमला में पहाड़ों में बसी कासिरा गांव की रहने वाली हैं. यह इलाका अति नक्सल प्रभावित के साथ-साथ पिछड़ेपन के लिए भी जाना जाता रहा है.

10 किलोमीटर दूर का सफर पैदल करती थीं

अनीता केरकेट्टा छह भाई बहनों में सबसे छोटी हैं. उनके माता-पिता अनपढ़ थे और पूरा परिवार खेती पर निर्भर था. खेती किसानी के प्रवेश से बाहर निकलकर अनीता केरकेट्टा ने संत जेवियर महाविद्यालय से ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर किया. वह हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए 10 किलोमीटर दूर तक का सफर पैदल करती थीं.

जानकारी देती डीपीएम अनीता केरकेट्टा (Etv Bharat)

गुजरात में सम्मानित किया जाएगा

अनीता केरकेट्टा को गुजरात में सम्मानित किया जाना है. वहां आयोजित कार्यक्रम में देश भर की 41 हस्तियों को सम्मानित किया जाना है, जिनमें से एक अनीता केरकेट्टा भी हैं. उन्हें सम्मानित किया जाना बड़े सम्मान की बात है.

पूरा परिवार खेती पर निर्भर

अनीता एक महिला हैं और शुरू से ही ग्रामीण महिलाओं के बीच कार्य करने को जज्बे के साथ आगे बढ़ रही हैं. कई क्षेत्रों में कार्य किया है और महिलाओं की सहभागिता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है. शुरुआती दौर में काफी संघर्ष किया, माता-पिता पढ़े लिखे नहीं थे. वे लोग छह भाई-बहन थे और आय का अधिक साधन उपलब्ध नहीं था. पूरा परिवार खेती किसानी पर ही निर्भर था.