पिता किसान और बेटी संभाल रही JSLPS के डीपीएम का पद, 2.63 लाख महिलाओं को भी कर रही मजबूत
JSLPS के पलामू डीपीएम अनीता केरकेट्टा पिछड़े इलाके से आती हैं. इसके बावजूद, उन्होंने हार नहीं मानी और आज यह मुकाम हासिल किया.
Published : March 28, 2026 at 10:55 AM IST
पलामूः माता-पिता अनपढ़ थे, दोनों ने मिलकर बेटी को पढ़ाया. वहीं, बेटी आज 2.63 लाख महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ रही है और उनके जीवन में बदलाव ला रही है. यह कहानी है झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के पलामू डीपीएम (District Programme Manager) अनिता केरकेट्टा की. अनीता केरकेट्टा झारखंड के गुमला में पहाड़ों में बसी कासिरा गांव की रहने वाली हैं. यह इलाका अति नक्सल प्रभावित के साथ-साथ पिछड़ेपन के लिए भी जाना जाता रहा है.
10 किलोमीटर दूर का सफर पैदल करती थीं
अनीता केरकेट्टा छह भाई बहनों में सबसे छोटी हैं. उनके माता-पिता अनपढ़ थे और पूरा परिवार खेती पर निर्भर था. खेती किसानी के प्रवेश से बाहर निकलकर अनीता केरकेट्टा ने संत जेवियर महाविद्यालय से ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर किया. वह हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए 10 किलोमीटर दूर तक का सफर पैदल करती थीं.
गुजरात में सम्मानित किया जाएगा
अनीता केरकेट्टा को गुजरात में सम्मानित किया जाना है. वहां आयोजित कार्यक्रम में देश भर की 41 हस्तियों को सम्मानित किया जाना है, जिनमें से एक अनीता केरकेट्टा भी हैं. उन्हें सम्मानित किया जाना बड़े सम्मान की बात है.
पूरा परिवार खेती पर निर्भर
अनीता एक महिला हैं और शुरू से ही ग्रामीण महिलाओं के बीच कार्य करने को जज्बे के साथ आगे बढ़ रही हैं. कई क्षेत्रों में कार्य किया है और महिलाओं की सहभागिता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है. शुरुआती दौर में काफी संघर्ष किया, माता-पिता पढ़े लिखे नहीं थे. वे लोग छह भाई-बहन थे और आय का अधिक साधन उपलब्ध नहीं था. पूरा परिवार खेती किसानी पर ही निर्भर था.
माता-पिता ने विजन लेकर उन्हें पढ़ाया, ग्रामीण परिवेश में एक बेटी का पढ़ाना कितना मुश्किल है, उनके पास आमदनी का कोई दूसरा उपाय भी नहीं, सिर्फ एक खेत है. मेरे माता-पिता ने यह सब चीजों को नहीं सोचा और समान अवसर देते हुए पढ़ाया. हम माता-पिता के प्रति शुक्रगुजार हैं. महिलाओं के बीच कार्य करके अच्छा लग रहा है और हम उन्हें मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं. महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी बन रही है.- अनिता केरकेट्टा, डीपीएम, जेएसएलपीएस पलामू
2.63 लाख महिलाओं को मजबूत करने में जुटी
झारखंड का पलामू नक्सल हिंसा एवं पिछड़ेपन के लिए चर्चित रहा है. पलामू के इलाके में झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से करीब 2.63 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं. इन महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की जिम्मेदारी अनीता केरकेट्टा निभा रही हैं. स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. इन कार्यक्रम की बदौलत कई महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं.
महिलाओं के लिए तैयार की जाती हैं योजनाएं
पिछले कुछ वर्षों में पलामू के इलाके में 50 के करीब महिलाएं लखपति दीदी भी बनी हैं. यहां के सुदूरवर्ती एवं पिछड़े हुए गांव में अनीता केरकेट्टा जाती हैं और महिलाओं से बातचीत करती हैं. बातचीत के बाद महिलाओं के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं.
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