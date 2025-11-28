ETV Bharat / state

साहिबगंज में जेएसएलपीएस कर्मचारियों की हड़ताल जारी, सरकार की दर्जनों योजनाएं प्रभावित

साहिबगंज में कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे जेएसएलपीएस कर्मचारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

साहिबगंज: झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के बैनर तले साहिबगंज में जेएसएलपीएस कर्मचारियों की हड़ताल जारी है. आठवें दिन भी कार्यालय के बाहर कर्मचारी धरने पर बैठे रहे. इस दौरान कर्मचारियों ने मांगों को लेकर नारेबाजी भी की.

हड़ताल से योजनाओं का कार्य प्रभावित

वहीं जेएसएलपीएस कर्मचारियों की हड़ताल से सरकार की दर्जनों योजनाएं प्रभावित हैं. सीसी के हस्ताक्षर नहीं होने से बैंक से जुड़ा लेन-देन और सखी मंडल का कार्य पूरी तरह से ठप हो चुका है. बैंक से लिए गए ऋण की रिकवरी नहीं हो पा रही है. सखी दीदीयों का खाता एनपीए होने की संभावना बढ़ने लगी है. 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक घरेलू हिंसा, बाल विवाह को लेकर जागरुकता कार्यक्रम चलाया जाना था, जो शुरू नहीं हो सका. वहीं फूलो झानो अभियान ठप होने से चिन्हित महिलाएं पुन: दारू-हड़िया बेचने में जुट गई हैं. सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम भी प्रभावित हुआ है. आपको बता दें कि जेएसएलपीएस कर्मचारियों की हड़ताल झारखंड के 24 जिलों में चल रही है. कार्यालयों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है.

आंदोलनरत जेएसएलपीएस कर्मचारियों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जेएसएलपीएस कर्मचारियों की मुख्य मांगें