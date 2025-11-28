साहिबगंज में जेएसएलपीएस कर्मचारियों की हड़ताल जारी, सरकार की दर्जनों योजनाएं प्रभावित
साहिबगंज में जेएसएलपीएस कर्मचारियों की हड़ताल जारी है. कर्मचारियों की हड़ताल से योजनाओं के कार्य प्रभावित हो रहे हैं.
साहिबगंज: झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के बैनर तले साहिबगंज में जेएसएलपीएस कर्मचारियों की हड़ताल जारी है. आठवें दिन भी कार्यालय के बाहर कर्मचारी धरने पर बैठे रहे. इस दौरान कर्मचारियों ने मांगों को लेकर नारेबाजी भी की.
हड़ताल से योजनाओं का कार्य प्रभावित
वहीं जेएसएलपीएस कर्मचारियों की हड़ताल से सरकार की दर्जनों योजनाएं प्रभावित हैं. सीसी के हस्ताक्षर नहीं होने से बैंक से जुड़ा लेन-देन और सखी मंडल का कार्य पूरी तरह से ठप हो चुका है. बैंक से लिए गए ऋण की रिकवरी नहीं हो पा रही है. सखी दीदीयों का खाता एनपीए होने की संभावना बढ़ने लगी है. 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक घरेलू हिंसा, बाल विवाह को लेकर जागरुकता कार्यक्रम चलाया जाना था, जो शुरू नहीं हो सका. वहीं फूलो झानो अभियान ठप होने से चिन्हित महिलाएं पुन: दारू-हड़िया बेचने में जुट गई हैं. सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम भी प्रभावित हुआ है. आपको बता दें कि जेएसएलपीएस कर्मचारियों की हड़ताल झारखंड के 24 जिलों में चल रही है. कार्यालयों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है.
जेएसएलपीएस कर्मचारियों की मुख्य मांगें
- एनएमएमयू न्यू एचआर पालिसी को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए.
- जेएसएलपीएस कर्मचारियों को राज्य कर्मियों का दर्जा प्रदान किया जाए.
- आंतरिक पदोन्नति व्यवस्था लागू की जाए.
- कर्मचारियों को गृह जिला में पदस्थापन की सुविधा दी जाए.
मांगें पूरी होने तक हड़ताल रहेगी जारी
इस दौरान धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी. बार-बार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती है. उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य रूप से चार मांगें हैं. राज्य सरकार यदि मानी तो हड़ताल जारी रहेगी.
