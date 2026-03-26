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आदिम जनजाति बच्चों को दिया गया स्पेशल बिस्कुट, कुपोषण दूर करने की है योजना, 8.5 हजार बच्चों का रखा गया है लक्ष्य

पलामूः आदिम जनजाति बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए स्पेशल बिस्कुट तैयार किया गया है. इस बिस्कुट को योजनाबद्ध तरीके से आदिम जनजाति बच्चों को खिलाया जा रहा है, ताकि कुपोषण को दूर किया जा सके. आदिम जनजाति परिवार को सरकार ने संरक्षित की सूची में रखा है. आदिम जनजाति परिवारों को कई योजनाओं से जोड़ा गया है.

झारखंड के पलामू में लो बर्थ रेट छह प्रतिशत है, यह आंकड़ा सबसे अधिक आदिम जनजाति के बच्चों में है. इसे ध्यान में रखकर योजना शुरू की गई है. पलामू में आदिम जनजाति समाज के 8.5 हजार बच्चों को बिस्कुट खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इन बच्चों को झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से बिस्कुट खिलाया जा रहा है. जेएसएलपीएस के सदस्य आदिम जनजाति बहुल इलाके के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में जा रहे हैं और बच्चों के स्वास्थ्य पर निगरानी रख रहे हैं.

शिक्षक और जेएसएलपीएस की डीपीएम का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

आयरन और जिंक से तैयार हुआ है बिस्कुट, सात दिनों का है कोर्स

स्पेशल बिस्कुट को आयरन और जिंक को मिलाकर तैयार किया गया है. बिस्कुट के लिए स्पेशल गाइडलाइन है और इसे सात दिनों तक खाना है. बिस्कुट खाने की पूरी प्रक्रिया पर संबंधित स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर जीएसएलपीएस निगरानी रख रही है. इस दौरान बच्चों का वजन भी लिया जा रहा है. ग्रामीण विकास विभाग ने फोर्टीफाइड सीड और बिस्कुट के लिए महाराष्ट्र की कंपनी के साथ तैयार किया है. इसी कंपनी ने आयरन और जिंक को मिलाकर बिस्कुट तैयार किया है. इसी बिस्कुट को आदिम जनजाति के परिवार के बच्चों को दिया जा रहा है. फिलहाल 1,24,000 बिस्कुट के पैकेट की पहली खेप पलामू पहुंचा है.

“झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी आदिम जनजाति परिवारों के बीच कार्य कर रही है. आदिम जनजाति परिवार संरक्षित की सूची में है और कई मामलों में पिछड़े हुए हैं. सही पोषण नहीं मिलने का कारण वह कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं. यह बिस्कुट आयरन और जिंक से तैयार किया गया है. बिस्कुट के माध्यम से बच्चों को कुपोषण से दूर करना है और इसे आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में दिया जा रहा है.”- अनिता केरकेट्टा, डीपीएम, जेएसएलपीएस