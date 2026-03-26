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आदिम जनजाति बच्चों को दिया गया स्पेशल बिस्कुट, कुपोषण दूर करने की है योजना, 8.5 हजार बच्चों का रखा गया है लक्ष्य

जेएसएलपीएस की ओर से आदिम जनजाति बच्चों में कुपोषण दूर करने की पहल की गई है.

JSLPS Distributed Special Biscuits
पलामू का सरकारी स्कूल. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 26, 2026 at 3:35 PM IST

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Updated : March 26, 2026 at 3:57 PM IST

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पलामूः आदिम जनजाति बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए स्पेशल बिस्कुट तैयार किया गया है. इस बिस्कुट को योजनाबद्ध तरीके से आदिम जनजाति बच्चों को खिलाया जा रहा है, ताकि कुपोषण को दूर किया जा सके. आदिम जनजाति परिवार को सरकार ने संरक्षित की सूची में रखा है. आदिम जनजाति परिवारों को कई योजनाओं से जोड़ा गया है.

झारखंड के पलामू में लो बर्थ रेट छह प्रतिशत है, यह आंकड़ा सबसे अधिक आदिम जनजाति के बच्चों में है. इसे ध्यान में रखकर योजना शुरू की गई है. पलामू में आदिम जनजाति समाज के 8.5 हजार बच्चों को बिस्कुट खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इन बच्चों को झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से बिस्कुट खिलाया जा रहा है. जेएसएलपीएस के सदस्य आदिम जनजाति बहुल इलाके के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में जा रहे हैं और बच्चों के स्वास्थ्य पर निगरानी रख रहे हैं.

शिक्षक और जेएसएलपीएस की डीपीएम का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

आयरन और जिंक से तैयार हुआ है बिस्कुट, सात दिनों का है कोर्स

स्पेशल बिस्कुट को आयरन और जिंक को मिलाकर तैयार किया गया है. बिस्कुट के लिए स्पेशल गाइडलाइन है और इसे सात दिनों तक खाना है. बिस्कुट खाने की पूरी प्रक्रिया पर संबंधित स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर जीएसएलपीएस निगरानी रख रही है. इस दौरान बच्चों का वजन भी लिया जा रहा है. ग्रामीण विकास विभाग ने फोर्टीफाइड सीड और बिस्कुट के लिए महाराष्ट्र की कंपनी के साथ तैयार किया है. इसी कंपनी ने आयरन और जिंक को मिलाकर बिस्कुट तैयार किया है. इसी बिस्कुट को आदिम जनजाति के परिवार के बच्चों को दिया जा रहा है. फिलहाल 1,24,000 बिस्कुट के पैकेट की पहली खेप पलामू पहुंचा है.

झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी आदिम जनजाति परिवारों के बीच कार्य कर रही है. आदिम जनजाति परिवार संरक्षित की सूची में है और कई मामलों में पिछड़े हुए हैं. सही पोषण नहीं मिलने का कारण वह कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं. यह बिस्कुट आयरन और जिंक से तैयार किया गया है. बिस्कुट के माध्यम से बच्चों को कुपोषण से दूर करना है और इसे आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में दिया जा रहा है.”- अनिता केरकेट्टा, डीपीएम, जेएसएलपीएस

आदिम जनजाति परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ना है बड़ी चुनौती

आदिम जनजाति परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ना एक बड़ी चुनौती है.पलामू में 4604 आदिम जनजाति परिवार हैं, जो 167 गांव में बसे हुए हैं. पलामू के मनातू, चैनपुर, रामगढ़, हुसैनाबाद और छतरपुर के इलाके में सबसे अधिक आदिम जनजाति परिवार हैं. पलामू के छतरपुर में दो, पांडू में एक, हुसैनाबाद में 1.5, चैनपुर में एक, रामगढ़ एक और मनातू में दो हजार बच्चों को चिन्हित किया गया है. पलामू के चैनपुर के बरवाखाड़ में जेएसएलपीएस की टीम के द्वारा बच्चों को बिस्कुट को खिलाया गया है. जिसके बाद बच्चों के स्वास्थ्य में बदलाव आया है और अब बच्चे पोषण के नजदीक पहुंच रहे हैं.

आदिम जनजाति परिवारों को शिक्षित करना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना एक बड़ी चुनौती रही है. इन्हें समझाने के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई बार समझाने के बाद ग्रामीण समझ जाते हैं और बात मानने को तैयार हो जाते हैं. बिस्कुट को लेकर भी समझाया गया है. बच्चों को शिक्षित करने के लिए भी पहल की जा रही है. उन्हें नियमित क्लास करवाया जा रहा है.”- योगेंद्र सिंह, शिक्षक, बरवाखाड़, चैनपुर

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Last Updated : March 26, 2026 at 3:57 PM IST

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