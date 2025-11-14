ETV Bharat / state

देवघर की महिलाएं तैयार कर रही अपना ब्रांड, आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहा जेएसएलपीएस

JSLPS योजना द्वारा ग्रामीण महिलाएं हो रही हैं लाभान्वित ( Etv Bharat )

देवघर: जेएसएलपीएस (झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी), एक ऐसी संस्था है जो महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाती है. इसके लिए झारखंड सरकार की कई योजनाओं द्वारा इस संस्था को आर्थिक मदद दी जाती है ताकि राज्य की महिलाएं इस समिति के माध्यम से सशक्त और मजबूत हो सके.

ग्रामीण महिलाओं को JSLPS की जानकारी दी जाती है

देवघर की रहने वाली ज्योति कुमारी बताती हैं कि वह 2018 में जेएसएलपीएस से जुड़ी हैं. यहीं से ऋण लेकर उन्होंने एक दुकान शुरू की थी. आज की तारीख में वही दुकान उनके लिए जीने का साधन बन गया है. वह जेएसएलपीएस के अनेकों कार्यक्रम की ग्रामीण महिलाओं के बीच चर्चा करती हैं और जिन महिलाओं को इसकी जानकारी नहीं होती है, उन्हें इस संस्था के बारे में बताकर जोड़ती हैं और मदद भी दिलवाती हैं.

जानकारी देती ग्रामीण महिलाएं और जेएसएलपीएस के मैनेजर (Etv Bharat)

ग्रामीण महिलाओं को लाभान्वित करना उद्देश्य

देवघर के रिखिया की रहने वाली बबीता कुमारी बताती हैं कि पिछले कई वर्षों से वह भी JSLPS से जुड़ी हुई हैं. संस्था की योजनाओं से खुद भी लाभान्वित होती हैं और अपने आस पड़ोस रहने वाली ग्रामीण महिलाओं को भी लाभान्वित करवाती हैं.

देवघर के मोहनपुर स्थित जेएसएलपीएस कार्यालय के मैनेजर बबन कुमार बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए कर्मचारी काम कर रहे हैं. गांव-गांव जाकर महिलाओं को बागवानी, सखी, पशुपालन और कृषि से जोड़ा जाता है. जिससे ग्रामीण महिलाएं अपने जीवन स्तर को सुधारती हैं, साथ ही ज्यादा से ज्यादा आय का उपार्जन भी करती हैं.