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JSFDA का पहला वार्षिक कॉन्क्लेव: सुधार के बड़े-बड़े दावे, पर जमीनी हकीकत से दूरी

जेएसएफडीए के पहले वार्षिक कॉन्क्लेव में उच्चा शिक्षा में सुधार, नवाचार और बेहतर शासन व्यवस्था को लेकर वक्ताओं ने अपने विचार रखे.

JSFDA first annual conclave
जेएसएफडीए के पहले वार्षिक कॉन्क्लेव में अपने विचार रखते वक्ता और मंच पर उपस्थित अतिथि. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 20, 2026 at 3:37 PM IST

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रांची: झारखंड राज्य संकाय विकास अकादमी (JSFDA) के प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर 20 मार्च 2026 को राजधानी रांची के होटल बीएनआर चाणक्या में पहला वार्षिक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया. इस सम्मेलन में राज्य के केंद्रीय, सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद, नीति निर्माता और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया. कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, नवाचार और बेहतर शासन व्यवस्था को लेकर व्यापक विमर्श करना रहा.

सम्मेलन की शुरुआत उद्घाटन सत्र से हुई. जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक सह JSFDA के सह-कार्यकारी निदेशक सुधीर बारा (आईएएस) ने स्वागत भाषण दिया. इसके बाद प्रधान सचिव सह JSFDA के अध्यक्ष राहुल कुमार पुरवार ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार और संस्थागत विकास की आवश्यकता पर जोर दिया. वहीं बीआईटी मेसरा के कुलपति डॉ. इंद्रनील मन्ना और प्रख्यात शिक्षाविद पी. कंडास्वामी ने भी अपने विचार रखते हुए शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात कही.

कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल के को-ऑर्डिनेटर मिथिलेश कुमार सिंह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा

सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर पूर्ण सत्र आयोजित किए गए. पहले सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संकाय की क्षमता निर्माण पर चर्चा हुई. इसमें शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियों और कौशल से लैस करने की जरूरत पर बल दिया गया. दूसरे सत्र में प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल शिक्षा के दौर में शिक्षकों की बदलती भूमिका पर मंथन हुआ.

शिक्षाविदों का कहना है कि आने वाले समय में शिक्षकों को तकनीक के साथ तालमेल बैठाकर छात्रों को अधिक व्यावहारिक और परिणाम आधारित शिक्षा देनी होगी. दोपहर बाद आयोजित सत्र शिक्षकों का रूपांतरण और बेहतर शासन व्यवस्था में शिक्षण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के उपायों पर चर्चा की गई. इस दौरान शिक्षा प्रशासन में सुधार और संस्थागत क्षमता बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए गए.

JSFDA first annual conclave
जेएसएफडीए के पहले वार्षिक कॉन्क्लेव में उपस्थित शिक्षाविद. (फोटो-ईटीवी भारत)

सम्मेलन का समापन सत्र दृष्टि से क्रिया तक

JSFDA का रोडमैप विषय पर केंद्रित रहा. जिसमें भविष्य की रणनीति और कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई. इस सत्र में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और शिक्षाविदों ने मिलकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ठोस कदम उठाने की दिशा तय की.

कार्यक्रम के दौरान आधिकारिक लोगो बनाने की प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया और विशेष अतिथियों ने भी अपने विचार साझा किए. समापन संबोधन में राहुल कुमार पुरवार ने कहा कि यह सम्मेलन उच्च शिक्षा में सुधार के लिए मील का पत्थर साबित होगा और इससे राज्य में अकादमिक सहयोग और गुणवत्ता में वृद्धि होगी.

JSFDA first annual conclave
जेएसएफडीए के पहले वार्षिक कॉन्क्लेव में उपस्थित शिक्षाविद. (फोटो-ईटीवी भारत)

JSFDA की स्थापना का उद्देश्य शिक्षकों, छात्रों और अन्य हितधारकों के सतत विकास के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है. यह मंच राज्य और देश के विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने, नई पहल को साझा करने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

हालांकि, कॉन्क्लेव में बड़े-बड़े दावे और योजनाओं की बात तो हुई, लेकिन झारखंड के उच्च शिक्षा विभाग की जमीनी हकीकत पर गंभीर चर्चा नदारद रही. वर्षों से एक ही पद पर जमे सहायक प्राध्यापकों को अब तक प्रोन्नति नहीं मिलना, प्रोफेसर पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया का ठप होना और कई विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के पद खाली रहना जैसे गंभीर मुद्दे जस के तस बने हुए हैं. हैरानी की बात यह रही कि इन बुनियादी समस्याओं पर मंच से कोई ठोस पहल या स्पष्ट रोडमैप सामने नहीं आया.

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