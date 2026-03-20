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JSFDA का पहला वार्षिक कॉन्क्लेव: सुधार के बड़े-बड़े दावे, पर जमीनी हकीकत से दूरी

जेएसएफडीए के पहले वार्षिक कॉन्क्लेव में अपने विचार रखते वक्ता और मंच पर उपस्थित अतिथि. ( फोटो-ईटीवी भारत )