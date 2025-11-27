ETV Bharat / state

IND vs SA ODI: भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच की पूरी टिकट बिकी, आज से काउंटर बंद

JSCA ODI मैच के टिकट पिछले दो दिनों से बिक रहे थे. जिसका काउंटर आज से बंद हो गया है.

jsca-stadium-ticket-counters-closed-for-india-vs-south-africa-odi-match
टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़े लोग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 27, 2025 at 7:31 AM IST

|

Updated : November 27, 2025 at 2:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले पहले वनडे मुकाबले को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. टिकट बिक्री शुरू होने के बाद लगातार दो दिनों से स्टेडियम के काउंटरों पर भारी भीड़ उमड़ रही थी. इसी बीच झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) ने साफ कर दिया है कि अब सभी टिकट पूरी तरह बिक चुके हैं. अब टिकट काउंटर नहीं खोले जाएंगे.

JSCA Stadium ticket counters closed for India vs South Africa ODI match
टिकट काउंटर के बाहर सुरक्षाकर्मियों और लोगों की भीड़ (ETV BHARAT)

वनडे मैच के सभी टिकट बिके

JSCA ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि दर्शकों से मिली अपार प्रतिक्रिया की वजह से टिकटें कुछ ही समय में बिक गईं. स्टेडियम के बाहर सुबह से ही लंबी-लंबी कतारें दिखाई दे रही थीं, जहां लोग मैच का टिकट पाने के लिए घंटों तक इंतजार कर रहे थे. भीड़ को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा था कि टिकटें जल्दी खत्म हो सकती हैं और आखिरकार वही हुआ. सभी सीटें बुक हो चुकी हैं.

इस बार रांची में खेले जाने वाले मुकाबले का रोमांच पहले ही चरम पर है, क्योंकि टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं. विराट कोहली बुधवार की सुबह पहुंचे. जबकि कप्तान रोहित शर्मा देर शाम शहर पहुंचे, जिनके स्वागत में भारी भीड़ जमा हो गई. खिलाड़ियों के लगातार रांची पहुंचने और मैच का दिन नजदीक आने से फैंस का उत्साह और बढ़ गया है.

JSCA Stadium ticket counters closed for India vs South Africa ODI match
टिकट के लिए लाइन में खड़े क्रिकेट प्रेमी (ETV BHARAT)

अब लोगों को 30 नवंबर का इंतजार

दूसरी ओर, टिकटों के पूरी तरह बिक जाने के बाद अब दर्शकों की नजरें मैच दिवस पर टिक गई हैं. JSCA ने दर्शकों के उत्साह के लिए आभार जताते हुए कहा कि 30 नवंबर को रांची में होने वाला यह मुकाबला विश्वस्तरीय आयोजन होगा. स्टेडियम की तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं. पिच, आउटफील्ड और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

इधर, प्रशासन की ओर से सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर पहले ही विस्तृत व्यवस्था की गई है. टिकट कालाबाजारी रोकने के लिए भी पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी दर्शक को परेशानी न हो. टिकटों के बिक जाने के बाद अब यह साफ है कि 30 नवंबर को JSCA स्टेडियम में दर्शकों की खचाखच भरी भीड़ देखने को मिलेगी और रांची एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी में अपनी खूबसूरती दिखाएगा.

ये भी पढ़ें: रोहित शर्मा पहुंचे रांची, 30 नवंबर को भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे, टिकट बिक्री में भारी भीड़

JSCA में टिकटों के लिए भारी भीड़ और कालाबाजारी पर सख्ती, 30 नवंबर के वनडे से पहले पुलिस सतर्क

IND vs SA ODI: विराट कोहली पहुंचे रांची, 30 नवंबर को है मैच

Last Updated : November 27, 2025 at 2:15 PM IST

TAGGED:

JSCA STADIUM TICKETS
IND VS SA MATCH
IND VS SA MATCH IN RANCHI
रांची में इंडिया साउथ अफ्रीका मैच
IND VS SA ODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.