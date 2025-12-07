ETV Bharat / state

गोड्डा में JSCA संयुक्त सचिव ने की घोषणा, कहा- जल्द बनेंगे राज्य में चार क्रिकेट अकादमी

GPL 12वें सीजन के फाइनल मुकाबले में पहुंचे JSCA के संयुक्त सचिव शाहबाज नदीम ने कहा राज्य में जल्द ही चार क्रिकेट अकादमी बनेगा.

GODDA PREMIER LEAGUE CRICKET
जीपीएल फाइनल में मौजूद गोड्डा विधायक प्रदीप यादव व अन्य (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 7, 2025 at 8:27 PM IST

2 Min Read
गोड्डा: गोड्डा प्रीमियर लीग के 12वें सीजन के फाइनल मुकाबले में गोड्डा ब्लास्टर ने गोड्डा रॉयल को हराकर छठी बार खिताब अपने नाम किया है. गौरतलब है कि गोड्डा प्रीमियर लीग पिछले 12 वर्षों से जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित की जाती है. हर वर्ष किसी न किसी बड़े खिलाड़ी को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया जाता है. इस वर्ष पूर्व क्रिकेटर और जेएससीए के संयुक्त सचिव शाहबाज नदीम बतौर अतिथि शामिल हुए थे.

फाइनल मुकाबले के बाद ने शाहबाद नदीम अपने हाथों से विजेता टीम को ट्रॉफी और एक लाख 21 हजार रुपए का चेक प्रदान किया. वहीं उप विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 75 हजार रुपए का चेक प्रदान किया गया. मैच की शुरुआत में पहुंचे गोड्डा विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि गोड्डा का यह आयोजन पूरे राज्य में चर्चा बन रहा है. इससे यहां के खिलाड़ियों को एक मंच मिल रहा जो आने वाले दिनों में नए खिलाड़ियों के लिए अवसर लेकर आएगा.

खिलाड़ियों को संबोधित करते JSCA के संयुक्त सचिव शाहबाज नदीम और विधायक प्रदीप यादव (ईटीवी भारत)

राज्य में चार क्रिकेट अकादमी बनाए जाएंगे: शाहबाज नदीम

मौके पर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव शाहवाज नदीम ने आयोजन को सराहा. इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य में चार क्रिकेट अकादमी खोला जायेगा. जिसमें एक गोड्डा व आस पास के उपयुक्त जगह पर होगा. जहां पर 25-30 खिलाड़ी स्थायी रूप से रहकर क्रिकेट के गुर सीखेंगे. जिसमें खिलाड़ियों के रहने खाने की पूरी व्यवस्था मुफ्त होगी. साथ ही उन्होंने कहा कि एक स्थान का भी निरीक्षण किया, जहां पर अगले साल तक स्टेडियम बन कर तैयार करने की कोशिश रहेगी. जहां राज्य स्तरीय खेल संभव हो.

आईपीएल की तर्ज पर होगा जेपीएल: शाहबाज नदीम

जेएससीए संयुक्त सचिव शाहबाद नदीम ने आईपीएल के तर्ज पर JPL भी अगले साल से होने की बात कही है. मौके पर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष एचएम बोदरा, सचिव रंजन यादव की शानदार मैच आयोजन के लिए प्रशंसा की. जीपीएल 12वें सीजन के लिए बेस्ट फील्डर का पुरस्कार अनिमेष कुमार, बेस्ट बल्लेबाज पियूष कुमार, बेस्ट गेंदबाज मोनू, प्लेयर ऑफ द मैच ऋषिकांत और प्लेयर ऑफ द ट्रूनामेंट मो गुफरान को दिया गया.

