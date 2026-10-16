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बेलगड़िया टाउनशिप के विकास को मिलेगी रफ्तार, आवासों की खामियां दूर नहीं हुईं तो संवेदक होंगे ब्लैकलिस्ट, डीसी ने दिया एक महीने का अल्टीमेटम

जेआरडीए की प्रबंध पर्षद की बैठक ( Etv Bharat )

धनबाद: झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार (जेआरडीए) की प्रबंध पर्षद की बैठक में बेलगड़िया टाउनशिप के विकास, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई. गुरुवार को समाहरणालय में उपायुक्त सह जेआरडीए के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 61 से अधिक प्रस्तावों की समीक्षा की गई और आवश्यक अनुमोदन पर विचार हुआ.

बैठक में संशोधित झरिया मास्टर प्लान के तहत संचालित योजनाओं, पुनर्वास कार्यों, आधारभूत संरचना के विस्तार, कौशल विकास और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठे. वित्तीय वर्ष 2025-26 की ऑडिट रिपोर्ट के साथ 30 सितंबर 2026 तक के फंड के उपयोग और बची हुई राशि को भी मंजूरी दी गई.