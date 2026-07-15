बिहार में परीक्षा से पहले आ गया रिजल्ट...डिजिलॉकर ने खोला राज
छपरा के जेपीयू विश्वविद्यालय में परीक्षा से पहले रिजल्ट जारी होने का मामला सामने आया है. इसके बाद छात्रों में मचा हड़कंप.
Published : July 15, 2026 at 6:38 PM IST
सारण: क्या कभी परीक्षा से पहले रिजल्ट आया है? बिहार के जयप्रकाश विश्वविद्यालय (JPU) छपरा में परीक्षा से पहले ही रिजल्ट आ गया. मामला स्नातक तृतीय सेमेस्टर (सत्र 2024-28) की परीक्षा से जुड़ा है. विश्वद्यालय के गंगा सिंह कॉलेज के स्नातक अर्थशास्त्र विषय के छात्र थर्ड सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरने पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने APAR ID दर्ज की. डिजिलॉकर खुलते ही हैरान रह गए.
परीक्षा के लिए भरे जा रहे फॉर्म: डिजिलॉकर पर तृतीय सेमेस्टर का अंकपत्र दिखाई देने लगा है. छात्रों का दावा है कि अभी परीक्षा की प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई है. फिलहाल इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म ही भरे जा रहे हैं. अंकपत्र देखने के बाद छात्र तुरंत विश्वविद्यालय पहुंचकर परीक्षा विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत की. परीक्षा से पहले रिजल्ट आने की जानकारी आग की तरह फैलने लगी. इसके बाद अन्य छात्र भी अपना डिजिलॉकर चेक करने लगे.
छात्रों में नाराजगी: इस घटना के बाद विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर छात्रों में नाराजगी बढ़ गई है. छात्रों का आरोप है कि पिछले कुछ समय से परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव, परिणाम जारी करने में भ्रम और विभिन्न प्रशासनिक विसंगतियां लगातार सामने आ रही हैं. शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही के बजाय अव्यवस्था का माहौल बन गया है. छात्रों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जवाबदेही तय करने की मांग की है.
छात्र संगठन ने की जांच की मांग: शोध छात्र संगठन नेता गुलशन यादव ने कहा कि जेपीयू में लगातार सामने आ रही विसंगतियों से छात्रों का विश्वास प्रभावित हुआ है. उन्होंने वर्तमान प्रशासन के कार्यकाल में शैक्षणिक अव्यवस्था बढ़ने का आरोप लगाया. गुलशन यादव ने डिजिलॉकर से जुड़े पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए.
"यह विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है. इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. जो भी पदाधिकारी इसमें दोषी होंगे. उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए." -गुलशन यादव, नेता, शोध छात्र संगठन
तकनीकी सुधार के निर्देश: इस मामले पर परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशोक कुमार मिश्रा ने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही जांच के आदेश दे दिए गए हैं. संबंधित छात्र से जानकारी लेने के बाद डिजिलॉकर से गलत तरीके से प्रदर्शित परिणाम को तुरंत हटाने और आवश्यक तकनीकी सुधार करने के लिए कहा गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक तकनीकी त्रुटि है.
"टेक्निकल गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है. डिजिलॉकर से अंक पत्र को हटाने के निर्देश दिए है. जल्द ही इस समस्या का पूरी तरह समाधान कर लिया जाएगा." -डॉ. अशोक कुमार मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक
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