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झारखंड में रामनवमी अवकाश में बदलाव की मांग, शिक्षक संघ ने राज्य सरकार को लिखा पत्र

रांची: झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ (JPSS) ने रामनवमी के मौके पर अवकाश की तिथि में बदलाव की मांग सरकार से की है. संघ ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के साथ-साथ कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर 26 मार्च 2026 के निर्धारित अवकाश को संशोधित कर 27 मार्च 2026 करने का आग्रह किया है.

रामनवमी पर अवकाश की मांग

संघ का कहना है कि धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से यह बदलाव जरूरी है, ताकि अधिक से अधिक लोग पर्व में शामिल हो सके. संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू और महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने बताया कि रामनवमी, झारखंड में विशेष महत्व का पर्व है, जिसे पूरे उत्साह और आस्था के साथ मनाया जाता है. ऐसे में अवकाश की तिथि का व्यावहारिक होना जरूरी है. उन्होंने सरकार से इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जल्द निर्णय लेने की अपील की है.

स्कूल के समय-सारणी में बदलाव की मांग

इसी पत्र में संघ ने अन्य मुद्दों को भी उठाया है, जिसमें गर्मी के मद्देनजर स्कूल समय-सारणी में बदलाव की मांग भी शामिल है. संघ ने 1 अप्रैल से 30 जून तक संचालित वर्तमान समय को छात्रों और शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण बताते हुए इसमें संशोधन का सुझाव दिया है.

नये समय पर स्कूल संचालन की मांग

वहीं संघ का कहना है कि इस अवधि में तापमान काफी बढ़ जाता है और दोपहर 1 बजे तक विद्यालय संचालन स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है. ऐसे में पहले की तरह स्कूलों का संचालन सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक करने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि भीषण गर्मी से राहत मिल सके.