शिक्षकों को दो माह से वेतन का इंतजार, जल्द भुगतान करने की मांग, डिजिटल अप्रूवल और पेपरलेस सिस्टम पर उठे सवाल
JPSS ने शिक्षकों के लंबित वेतन जल्द भुगतान करने की मांग की है. शिक्षकों का वेतन दो महीनों से अटका है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 30, 2026 at 4:57 PM IST
रांची: झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ (JPSS) ने राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अगस्त और सितंबर 2026 के लंबित वेतन का अविलंब भुगतान करने की मांग राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से की है. संघ का कहना है कि वेतन भुगतान में देरी के कारण राज्य के हजारों शिक्षक और कर्मचारी आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं. आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए संघ ने लंबित वेतन का भुगतान जल्द करने की मांग की है.
JPSS ने राज्य सरकार से किया आग्रह
संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू और प्रदेश महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने कहा कि विभागीय स्तर पर Digital Signature Approval की प्रक्रिया लंबित रहने और नई Paperless प्रणाली से जुड़े तकनीकी एवं प्रशासनिक कारणों से वेतन विपत्रों के निष्पादन में देरी हो रही है. इसका सीधा असर शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर पड़ रहा है.
प्रदेश महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने कहा, वेतन शिक्षकों और कर्मचारियों की नियमित आर्थिक जरूरतों का आधार है. अगस्त और सितंबर का वेतन लंबित रहने से बैंक ऋण, EMI, बच्चों की शिक्षा, घरेलू खर्च और अन्य आवश्यक वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में परेशानी हो रही है. त्योहारों का समय नजदीक है, इसलिए सरकार को मामले में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए लंबित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए.
संघ ने कहा कि वेतन भुगतान की प्रक्रिया में तकनीकी बदलाव के कारण उत्पन्न समस्याओं का असर कर्मचारियों पर नहीं पड़ना चाहिए. संघ ने विभाग से ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग की है, जिससे तकनीकी अथवा प्रशासनिक कारणों से वेतन भुगतान बाधित नहीं हो.
अगस्त-सितंबर का वेतन जारी करने की मांग
JPSS ने अगस्त और सितंबर 2026 के लंबित वेतन का अविलंब भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है. इसके अलावा तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से लंबित वेतन विपत्रों के लिए वेतन विपत्र पारित करने की समय-सीमा को कम से कम दो माह तक विस्तारित करने की मांग की गई है. संघ ने विभागीय Maker Level पर लंबित Digital Signature Approval की प्रक्रिया भी तत्काल पूरी कराने को कहा है.
त्योहारों को देखते हुए विशेष व्यवस्था की मांग
संघ ने कहा कि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहार सामने हैं. ऐसे में लंबित वेतन के साथ आगामी महीनों का वेतन भी समय पर जारी करने के लिए विशेष निर्देश दिए जाने चाहिए. संघ ने भविष्य में Digital Signature Approval या अन्य तकनीकी कारणों से वेतन भुगतान प्रभावित न हो, इसके लिए प्रभावी निगरानी और त्वरित समस्या समाधान की व्यवस्था बनाने की भी मांग की है.
प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू ने कहा कि शिक्षक राज्य की शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं. उनके वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने सरकार से मामले में त्वरित हस्तक्षेप कर लंबित वेतन का भुगतान कराने का आग्रह किया. संघ ने उम्मीद जताई कि सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द सकारात्मक कार्रवाई करेगी.
ये भी पढ़ें: झारखंड में 80 हजार से अधिक सरकारी शिक्षकों का वेतन दो माह से लंबित, शिक्षक संघ ने दिया एक सप्ताह का अल्टीमेटम
जन्माष्टमी से पहले शिक्षकों को राहत की उम्मीद, 12 जिलों को 676.81 करोड़ जारी
चार महीने से वेतन नहीं मिलने से देवघर सदर अस्पताल के सफाई कर्मियों में आक्रोश, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप करने की दी चेतावनी