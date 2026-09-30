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शिक्षकों को दो माह से वेतन का इंतजार, जल्द भुगतान करने की मांग, डिजिटल अप्रूवल और पेपरलेस सिस्टम पर उठे सवाल

शिक्षकों के लंबित वेतन के भुगतान करने की मांग ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ (JPSS) ने राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अगस्त और सितंबर 2026 के लंबित वेतन का अविलंब भुगतान करने की मांग राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से की है. संघ का कहना है कि वेतन भुगतान में देरी के कारण राज्य के हजारों शिक्षक और कर्मचारी आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं. आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए संघ ने लंबित वेतन का भुगतान जल्द करने की मांग की है.