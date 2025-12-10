ETV Bharat / state

16 माह बाद JPSC ने जारी किया CDPO मेंस का रिजल्ट, 163 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चयनित

JPSC सीडीपीओ मेंस रिजल्ट जारी कर दिया गया है. जिसमें कुल 163 अभ्यर्थी सफल हुए हैं.

jpsc-released-result-of-cdpo-mains-exam
झारखंड लोक सेवा आयोग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 10, 2025 at 9:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने लंबे इंतजार के बाद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) भर्ती की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया. लगभग 16 महीनों की देरी के बाद आए इस नतीजे में 163 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. सीडीपीओ के कुल 64 पदों पर बहाली होनी है, जिनमें से 32 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. इन सफल अभ्यर्थियों को अब 50 अंकों के इंटरव्यू से गुजरना होगा, जिसके बाद आयोग अंतिम मेधा सूची जारी करेगा.

2024 को ली गई थी CDPO मुख्य परीक्षा

यह बहाली प्रक्रिया वर्ष 2023 के विज्ञापन के आधार पर शुरू हुई थी. आयोग ने 10 जून 2024 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी और 15 जुलाई 2024 को पीटी का परिणाम घोषित किया. पीटी में 1590 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, जिसके बाद दो से चार अगस्त 2024 को मुख्य परीक्षा ली गई. मुख्य परीक्षा में कुल 1511 उम्मीदवार शामिल हुए थे.

रिजल्ट में लगातार हो रही देरी से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही थी. उम्मीदवारों ने आयोग से लेकर सरकार तक कई बार अपनी आवाज उठाई, लेकिन स्पष्ट जवाब न मिलने पर विरोध तेज होता गया. आंदोलन की कड़ी में सोमवार से अभ्यर्थियों ने रांची में भूख हड़ताल शुरू कर दी. उनका कहना था कि लंबी देरी से उनका भविष्य अनिश्चितता में है.

जल्द शुरू होगी इटंरव्यू की प्रक्रिया

अभ्यर्थियों ने परिणाम जारी कराने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जेपीएससी के अध्यक्ष से भी बार-बार गुहार लगाई. बढ़ते दबाव को देखते हुए आखिरकार सोमवार देर शाम आयोग ने मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया. रिजल्ट की घोषणा के साथ ही अभ्यर्थियों में राहत और उत्साह दोनों देखने को मिला. अब आगे इंटरव्यू का चरण शुरू होगा, जिसके बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी. अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि नियुक्ति प्रक्रिया बिना देरी के जल्द पूरी हो जाएगी.

ये भी पढ़ें: JSSC-CGL पेपर लीक मामले की CBI जांच से इनकार, HC ने खारिज की याचिका. नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश

झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम जारी, लिखित परीक्षा के लिए 1,48,054 अभ्यर्थियों ने मारी बाजी

एफएसओ और सीडीपीओ रिजल्ट जारी करने की मांग, जेपीएससी कार्यालय के बाहर छात्रों ने शुरू किया सत्याग्रह आंदोलन

TAGGED:

JPSC
JPSC RESULT
JPSC CDPO RESULT
CDPO MAINS EXAM
सीडीपीओ परीक्षा

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.