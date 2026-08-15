पुष्पवर्षा के बीच आंदोलित छात्रों का तिरंगा यात्रा शुरू, दो अनशनकारी व्हीलचेयर पर तिरंगा यात्रा में हुए शामिल
रांची में आंदोलनरत छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली. यात्रा में दो अनशन कर रहे छात्र व्हीलचेयर से पहुंचे.
Published : August 15, 2026 at 2:10 PM IST
रांची: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में लोग जश्न मना रहे हैं. वहीं झारखंड की राजधानी रांची की सड़कों पर युवा हक और अपने भविष्य के लिए हाथ में तिरंगा लिए देशभक्ति गीतों के साथ राजधानी के सड़कों पर तिरंगा मार्च निकाला. तिरंगा मार्च में शामिल छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार मांगें नहीं मान लेते छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा. अनशन कर रहे दो छात्र भी व्हीलचेयर से यात्रा में शामिल हुए हैं.
JPSC-JSSC रिफार्म मंच एवं अन्य आंदोलित छात्र संगठनों के आह्वान पर करीब 300 मीटर लंबा तिरंगा और हर युवा-छात्र हाथों में तिरंगा लेकर सरकार से प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं. यात्रा में शामिल एक छात्रा ने कहा कि उनलोगों की मांग पूरी होगी, सरकार उनलोगों की मांग पूरी करेगी तो छात्र अपने आप अपने घर वापस चले जाएंगे. एक अन्य छात्रा ने कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा.
सरकार सौंपे सीबीआई को जांच
तिरंगा मार्च में शामिल एक युवक ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं जैसे जेपीएससी-जेएसएससी सीजीएल में पारदर्शिता होना जरूरी है. साथ ही जो परीक्षा में धांधली हुई है उसकी जांच सीबीआई से होना चाहिए. वहीं आंदोलन कमजोर होने के सवाल पर कहा कि जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी आंदोलन जारी रहेगा. तिरंगा यात्रा में अनशन कर रहे एक छात्र और छात्रा भी व्हीलचेयर पर शामिल हुए. अनशन कर रहे छात्रों को उम्मीद है कि सरकार उनलोगों की बातों को जरूर मानेगी.
छात्रों की तिरंगा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते पुलिस प्रशासन मौजूद है. सुरक्षा के चाक चौबंद के बीच तिरंगा यात्रा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से कचहरी चौक, लालपुर होते हुए परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक और फिर वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम लौट आएगी.
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