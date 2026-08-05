JPSC Protest: CBI को जांच सौंपने पर विधायक अरूप चटर्जी ने कहा- दूध की धुली नहीं है एजेंसी
JPSC परीक्षा में अनियमितताओं की जांच को लेकर विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि पूरी भर्ती व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है.
Published : August 5, 2026 at 1:21 PM IST
धनबाद: निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने JPSC-2 मामले की जांच कर रही CBI की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्षों बाद भी जांच का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है. उन्होंने दावा किया कि केवल जांच एजेंसियों के भरोसे रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था में व्यापक बदलाव की जरूरत है.
निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने JPSC भर्ती विवाद और JPSC-2 मामले की जांच को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी CBI पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि CBI कोई 'दूध की धुली हुई एजेंसी' नहीं है और उसकी कार्यशैली पर भी सवाल उठते रहे हैं. अरूप चटर्जी ने कहा कि JPSC-2 भर्ती मामले की जांच लंबे समय से CBI के पास है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है. उनका आरोप है कि जिन अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठे थे, वे आज भी पदों पर बने हुए हैं.
उन्होंने कहा कि यदि JPSC जैसे संवेदनशील भर्ती मामले में वर्षों तक जांच चलने के बाद भी नतीजा नहीं निकलता है तो जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है. अरूप चटर्जी ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में प्रभावशाली लोगों का हस्तक्षेप रहा है और कई नेताओं के रिश्तेदार सरकारी पदों पर नियुक्त हुए हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि झारखंड की नौकरियों में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की नियुक्ति हुई है.
अरूप चटर्जी ने कहा कि केवल CBI या CID जांच से समस्या का समाधान नहीं होगा. जरूरत पूरी JPSC भर्ती व्यवस्था और चयन प्रणाली में व्यापक सुधार की है. उनका कहना है कि जब तक सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं आएगी, तब तक भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद और युवाओं का आक्रोश खत्म नहीं होगा. उन्होंने सरकार से मांग की है कि JPSC सहित सभी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए और जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि राज्य के युवाओं का भरोसा दोबारा कायम हो सके.
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