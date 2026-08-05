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JPSC Protest: CBI को जांच सौंपने पर विधायक अरूप चटर्जी ने कहा- दूध की धुली नहीं है एजेंसी

धनबाद: निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने JPSC-2 मामले की जांच कर रही CBI की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्षों बाद भी जांच का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है. उन्होंने दावा किया कि केवल जांच एजेंसियों के भरोसे रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था में व्यापक बदलाव की जरूरत है.

निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने JPSC भर्ती विवाद और JPSC-2 मामले की जांच को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी CBI पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि CBI कोई 'दूध की धुली हुई एजेंसी' नहीं है और उसकी कार्यशैली पर भी सवाल उठते रहे हैं. अरूप चटर्जी ने कहा कि JPSC-2 भर्ती मामले की जांच लंबे समय से CBI के पास है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है. उनका आरोप है कि जिन अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठे थे, वे आज भी पदों पर बने हुए हैं.

जानकारी देते अरूप चटर्जी (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि यदि JPSC जैसे संवेदनशील भर्ती मामले में वर्षों तक जांच चलने के बाद भी नतीजा नहीं निकलता है तो जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है. अरूप चटर्जी ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में प्रभावशाली लोगों का हस्तक्षेप रहा है और कई नेताओं के रिश्तेदार सरकारी पदों पर नियुक्त हुए हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि झारखंड की नौकरियों में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की नियुक्ति हुई है.