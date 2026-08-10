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विधानसभा घेराव के सवाल पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने दी प्रतिक्रिया, भाजपा पर आंदोलन को गुमराह करने का लगाया आरोप

झारखंड विधानसभा परिसर में मंत्री सुदिव्य कुमार ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आंदोलन को गुमराह करने का भाजपा पर आरोप लगाया है.

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मंत्री सुदिव्य कुमार (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 10, 2026 at 11:31 AM IST

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रांची: भाजपा द्वारा सीएम आवास घेराव और छात्रों द्वारा विधानसभा घेराव के सवाल पर विधानसभा परिसर में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे से जो षड्यंत्र चल रहे थे, आज पर्दा उठ गया. मंत्री ने छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को बीजेपी पर हथियार बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को बीजेपी द्वारा किस तरह हाईजैक करने की कोशिश की गई, यह सब जनता के सामने है.

सरकार लगातार छात्रों से बात कर रही है

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन तब तक नहीं शुरू होता है, जब सरकार से बातचीत का रास्ता बंद नहीं हो जाता है. लेकिन झारखंड सरकार लगातार छात्रों से बात कर रही है. मंत्री ने कहा कि अगर यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी. उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों की 95 प्रतिशत मांगें मान ली हैं. छात्रों के साथ जिस मुद्दे पर गतिरोध हुआ, उसको छात्र सुनने को तैयार नहीं थे.

जानकारी देते मंत्री सुदिव्य कुमार (ईटीवी भारत)

जेएसएससी सीजीएल परीक्षा कोर्ट की निगरानी में हुआ: मंत्री

मंत्री ने कहा कि छात्रों की मांग थी कि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाए. उन्होंने कहा कि जिस सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई है, उसे रद्द करना राज्य सरकार के क्षेत्र से बाहर का विषय था. मंत्री ने कहा कि यही बात कमेटी ने बच्चों को बताई. लेकिन पीछे के दरवाजे से बीजेपी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द के मामले में छात्रों को उत्तेजित किया, जिसके कारण बच्चे अड़े रहे. नतीजा यह हुआ कि छात्रों और सरकार के बीच की बातचीत विफल हो गई.

संवाद के बिना कोई हल नहीं

मंत्री सुदिव्य कुमार ने अंत में कहा कि लोकतंत्र में छात्रों को आंदोलन करने का अधिकार है और रहेगा. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि बिना संवाद के किसी भी मामले का हल नहीं निकलता है. आंदोलन मुद्दे पर जरूर गतिरोध पैदा करता है, लेकिन आखिर में समस्या का हल आपस में संवाद के बाद ही होता है. उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच विषय नहीं थी, बल्कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करना था.

जानकारी देते मंत्री दीपिका पाडे (ईटीवी भारत)

विधानसभा घेराव को लेकर मंत्री दीपिका ने दी प्रतिक्रिया

मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है. कुछ छात्रों को डिटेन करने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि कानुन व्यवस्था को संभालने के लिए प्रशासन की जो कार्रवाई है, उसे किया जा रहा है. लेकिन झारखंड सरकार बच्चों पर लाठीचार्ज, आंसु गैस और पेलेट गन नहीं चलाई जा रही है. मंत्री ने कहा कि जो राज्य सरकार के अधीन था, उन सारी मांगों को मान नहीं गया है. साथ ही जिसमें न्यायालय का हस्तक्षेप है, उसे जांच करने के लिए ईडी को मामला सौंपने पर सहमति बनी है.

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