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रांची के 96 केंद्रों पर JPSC प्रारंभिक परीक्षा 2025 शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच दो पालियों में आयोजन

JPSC प्रारंभिक परीक्षा 2025 राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शुरू हो गया.

JPSC PRELIMINARY EXAMINATION 2025
परीक्षा हॉल के बाहर इंतजार करते उम्मीदवार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 19, 2026 at 10:12 AM IST

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रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग ने रविवार को राज्य भर में झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा-2025 का आयोजन किया है. वहीं, राजधानी रांची के 96 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा शुरू हुई. परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है. पहली पाली सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित है.

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

सुबह 8:00 बजे से ही परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गया था. केंद्रों पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई, जिसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई. प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लगाकर 100 से 200 मीटर के दायरे को निषेध क्षेत्र घोषित किया है. इस क्षेत्र में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और किसी भी प्रकार की नकल सामग्री ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

जानकारी देते अभिभावक (Etv Bharat)

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है. इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर सघन वाहन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. जिला प्रशासन ने परीक्षा से पहले ही सभी अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने की अपील की थी. साथ ही एडमिट कार्ड के साथ मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य किया गया है. बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है.

JPSC Preliminary Examination 2025
परीक्षा हॉल के बाहर इंतजार करते उम्मीदवार (Etv Bharat)

महिला अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्था

महिला अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं. सभी केंद्रों पर पेयजल और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.

JPSC Preliminary Examination 2025
सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम (Etv Bharat)

कंट्रोल रूम से निगरानी

किसी भी प्रकार की शिकायत या आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है. उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है.

JPSC Preliminary Examination 2025
नोटिस बोर्ड (Etv Bharat)

रांची के प्रमुख परीक्षा केंद्र

राजधानी रांची में जिन 96 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है, उनमें प्रमुख रूप से सेंट पॉल कॉलेज, गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक स्कूल (कमरे), महेंद्र प्रसाद इंटर महिला महाविद्यालय, कलकत्ता पब्लिक स्कूल (ओरमांझी), कैम्ब्रिज स्कूल (तातिसिलवे), इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल (कांके), सेंट्रल एकेडमी (बरियातू), सेंट कुलदीप हाई स्कूल (हरमू), सरस्वती शिशु विद्या मंदिर (धुर्वा), होली क्रॉस गर्ल्स हाई स्कूल (लालपुर), निर्मला कॉलेज (डोरंडा), डोरंडा कॉलेज है.

इसके अलावा गोस्सनर कॉलेज, डीएवी पब्लिक स्कूल (हेहल), ब्रिजफोर्ड पब्लिक स्कूल (हटिया), क्लूनी कॉन्वेंट (कोकर), सरला बिरला पब्लिक स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल (कांके), रवींद्रनाथ टैगोर इंटर कॉलेज (हटिया), फिरायालाल पब्लिक स्कूल, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय (मेसरा), विकास विद्यालय (नेओरी), डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (मोरहाबादी), सेंट जेवियर्स कॉलेज, सेंट थॉमस स्कूल (धुर्वा), निरजा सहाय डीएवी (कांके), योगदा सत्संग विद्यालय (धुर्वा), डॉन बॉस्को हाई स्कूल (हेसाग), सेंट पॉल्स हाई स्कूल (चर्च रोड), सेंट एन्स इंटर कॉलेज, सेंट एलॉयसियस हाई स्कूल सहित अन्य केंद्र शामिल हैं. इन सभी केंद्रों पर प्रशासनिक सतर्कता और कड़े दिशा-निर्देशों के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो रही है.

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