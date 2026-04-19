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रांची के 96 केंद्रों पर JPSC प्रारंभिक परीक्षा 2025 शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच दो पालियों में आयोजन

परीक्षा हॉल के बाहर इंतजार करते उम्मीदवार ( Etv Bharat )