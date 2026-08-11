ETV Bharat / state

JPSC ने फॉरेस्ट रेंज अफसर और एएफआरओ की शारीरिक परीक्षा की स्थगित, अगले आदेश तक रोक

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने फॉरेस्ट रेंज अफसर (FRO) तथा सहायक वन क्षेत्र पदाधिकारी (AFRO) भर्ती से जुड़ी शारीरिक परीक्षण परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है. आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से सोमवार को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया. परीक्षा स्थगित किए जाने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की निर्धारित शारीरिक परीक्षा फिलहाल टल गई है.

आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार फॉरेस्ट रेंज अफसर के 170 पदों पर नियुक्ति के लिए शारीरिक परीक्षण 11, 12 और 13 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाना था. इस परीक्षा में कुल 743 अभ्यर्थियों को शामिल होना था. वहीं, सहायक वन क्षेत्र पदाधिकारी के 78 पदों पर नियुक्ति के लिए शारीरिक परीक्षण 17 और 18 अगस्त को प्रस्तावित था. जिसमें 368 अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे. अब दोनों परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं. नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी.

छात्र आंदोलन के बीच परीक्षा स्थगित

जेपीएससी की ओर से यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब राज्य में आयोग की कार्यप्रणाली, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और परीक्षा सुधार को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार चर्चा में हैं. खासकर 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाए गए हैं. परिणाम में कटऑफ जारी नहीं किए जाने और कुछ अभ्यर्थियों के चयन को लेकर उठे सवालों के बाद मामला विवादों में रहा. बाद में मामले को लेकर न्यायिक स्तर पर भी कार्रवाई हुई और सफल अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की गई.

इसी बीच जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म की मांग को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन भी जारी है. छात्र भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, समयबद्ध नियुक्ति प्रक्रिया, परीक्षा कैलेंडर और संस्थागत सुधार की मांग कर रहे हैं. आंदोलन के दौरान विधानसभा घेराव और पुलिस कार्रवाई को लेकर भी विवाद सामने आया है.