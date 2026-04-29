JPSC: ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती में Pharm-D अभ्यर्थियों को मौका, उत्पाद सिपाही परीक्षा का मॉडल आंसर जारी
JPSC ने Pharm-D अभ्यर्थियों को ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका दिया है. अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं.
Published : April 29, 2026 at 7:34 AM IST
रांची: झारखंड में सरकारी नौकरियों को लेकर अभ्यर्थियों के लिए दो अहम अपडेट सामने आए हैं. एक ओर जहां झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती में फार्मेसी के डॉक्टर (Pharm D) डिग्रीधारियों को आवेदन का अवसर दिया है, वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के लिए औपबंधिक मॉडल उत्तर जारी कर दिया है.
Pharm D डिग्रीधारियों के लिए दोबारा खुलेगा पोर्टल
ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर JPSC ने बड़ा निर्णय लेते हुए फार्म-डी डिग्रीधारियों को भी आवेदन की अनुमति दे दी है. स्वास्थ्य विभाग से मंतव्य प्राप्त होने के बाद आयोग ने इस संबंध में स्वीकृति प्रदान की है. इसके साथ ही आयोग ने इन अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोलने का निर्णय लिया है. यह पोर्टल 30 अप्रैल से 15 मई शाम 5 बजे तक खुला रहेगा.
केवल पात्र अभ्यर्थियों के स्वीकार होंगे आवेदन
गौरतलब है कि JPSC ने 28 जनवरी 2026 को स्वास्थ्य विभाग से अधियाचना मिलने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर के 30 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. उस समय ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी निर्धारित की गई थी. अब संशोधित व्यवस्था के तहत केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने 18 फरवरी 2026 तक फार्म-डी की डिग्री प्राप्त कर ली थी.
आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 10 मई शाम 5 बजे तय की गई है. जबकि ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी 28 मई शाम 5 बजे तक जमा करनी होगी. आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल पात्र अभ्यर्थियों के लिए ही उपलब्ध होगी और अन्य आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
4 मई तक दर्ज कर सकते हैं अपने आपत्ति
इधर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा-2023 से संबंधित प्रथम, द्वितीय और तृतीय पत्र का औपबंधिक मॉडल उत्तर जारी कर दिया है. इसके साथ ही अभ्यर्थियों से आपत्तियां दर्ज करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक भी उपलब्ध करा दिया गया है.
आयोग के अनुसार, अभ्यर्थी 4 मई तक ऑनलाइन माध्यम से अपने आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं. सभी प्रश्नपत्रों के मॉडल उत्तर पर आपत्ति दर्ज करने का यह एकमात्र अवसर होगा. निर्धारित समय सीमा के बाद या अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि यह परीक्षा 12 अप्रैल 2026 को राज्य के विभिन्न जिलों रांची, रामगढ़, खूंटी, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, देवघर और दुमका में आयोजित की गई थी.अब मॉडल उत्तर जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और किसी भी त्रुटि की स्थिति में समय रहते आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. दोनों आयोगों के इन फैसलों से राज्य के हजारों अभ्यर्थियों को राहत और स्पष्टता मिलने की उम्मीद है.
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