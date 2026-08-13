JPSC-JSSC छात्र आंदोलन का 20वां दिन, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर निकाला पैदल मार्च, CBI जांच पर अड़े छात्र
रांची में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर छात्रों ने पैदल मार्च निकाला. छात्रों का कहना है CBI जांच की मांग से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
Published : August 13, 2026 at 7:12 AM IST
रांची: JPSC-JSSC समेत विभिन्न मांगों को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन का आज 20वां दिन है. अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर विद्यार्थियों ने स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक पैदल मार्च निकाला. मार्च के दौरान छात्र अपने चित-परिचित नारों के साथ लगातार सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की आवाज बुलंद करते नजर आए.
पैदल मार्च में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए. छात्रों के हाथों में विभिन्न मांगों से जुड़े बैनर और पोस्टर नजर आए. छात्रों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, युवाओं का दिन होता है, युवाओं का हुंकार राज्य सरकार को सुनना होगा.
मार्च के दौरान JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर नारेबाजी की गई. आंदोलनकारियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं. उनका दावा है कि सरकार की ओर से बातचीत और आश्वासन के बावजूद उनकी प्रमुख मांगों पर अब तक ठोस निर्णय नहीं हुआ है. इसी वजह से आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है.
CBI जांच से कम कुछ मंजूर नहीं
JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच से जुड़े जीवन कुमार ने कहा कि विद्यार्थियों की मांगें स्पष्ट हैं और जब तक सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि परीक्षा से जुड़े मामलों में छात्रों का भरोसा बहाल करने के लिए CBI जांच जरूरी है. जीवन कुमार ने स्पष्ट कहा कि छात्रों की ओर से CBI जांच की मांग से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
उन्होंने कहा, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. CBI जांच के अलावा कोई भी अन्य जांच हमें स्वीकार नहीं है. उन्होंने कहा कि छात्र किसी राजनीतिक लाभ के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और अपने भविष्य को लेकर आवाज उठा रहे हैं. आंदोलनकारियों का कहना है कि निष्पक्ष जांच के जरिए ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकती है.
वहीं, पैदल मार्च के दौरान विद्यार्थियों ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि आंदोलन को कमजोर करने की कोशिशों के बावजूद वे अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे. स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकले इस मार्च के जरिए छात्रों ने एक बार फिर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की. अब देखना होगा कि 19वें दिन निकाले गए इस पैदल मार्च के बाद सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या छात्रों की CBI जांच की मांग पर कोई सहमति बनती है.
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