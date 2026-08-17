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JPSC-JSSC छात्र आंदोलन में 'वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन' ने संभाली लंगर सेवा, अब सरकार से वार्ता के नतीजे पर टिकी छात्रों की नजर

JPSC-JSSC स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर सोमवार को एक बार फिर छात्रों की सरकार से बातचीत होगी. इस सिलसिले में छात्र प्रतिनिधियों को बुलाया गया है.

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छात्र आंदोलन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2026 at 2:14 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची में करीब 24 दिनों से जारी JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के बीच वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन और सन फाउंडेशन की ओर से आंदोलनरत छात्रों के लिए लंगर सेवा शुरू की गई. पद्म श्री, राज्यसभा सांसद, वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सन फाउंडेशन के चेयरमैन डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी के दिशा-निर्देश पर यह सेवा शुरू की गई. संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि देश में किसी भी आपदा या आंदोलन के दौरान लंगर सेवा के जरिए लोगों की मदद की जाती है.

उम्मीद है सरकार छात्रों की मांगें मानेगीः प्रतिनिधि, वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन

किसान आंदोलन और जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान भी ऐसी सेवा दी गई थी. अब रांची में छात्रों की सेवा के लिए लंगर लगाया गया. प्रतिनिधियों ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार छात्रों की मांगों को मानेगी, तब तक वाहेगुरु की कृपा से यह सेवा जारी रहेगी. इधर, JPSC-JSSC छात्र आंदोलन को लेकर सोमवार को होने वाली सरकार के साथ वार्ता पर छात्रों की नजर टिकी है. राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर छात्र प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया गया है.

छात्रों का कहना है कि सरकार के साथ पहले भी तीन चरणों में बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हुआ है. ऐसे में इस बार की वार्ता को छात्र काफी अहम मान रहे हैं.

WPO के सदस्य और रविंद्र पासवान के बयान (Etv Bharat)

स्टूडेंट्स की मुख्य मांग CBI जांच हैः रविंद्र पासवान

छात्र प्रतिनिधि रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार के साथ बातचीत के लिए छात्र हमेशा तैयार रहे हैं. लेकिन वार्ता तभी सार्थक होगी, जब सरकार छात्रों की मूल मांगों पर स्पष्ट निर्णय ले. उन्होंने कहा कि JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की सबसे बड़ी मांग CBI जांच की है और छात्र इस मांग से पीछे हटने वाले नहीं हैं. उनका कहना है कि पहले हुई वार्ताओं में भी छात्रों ने अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से सरकार के सामने रखा था.

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छात्र आंदोलन में लंगर सेवा (Etv Bharat)

रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार अगर छात्रों की मांगों पर सकारात्मक पहल करती है तो आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति भी उसी के अनुसार तय की जाएगी. फिलहाल छात्रों की नजर वार्ता के नतीजे पर है. उनका कहना है कि वे बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं, लेकिन मांगों की अनदेखी होने पर आंदोलन जारी रहेगा.

सहमति नहीं बनी तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगाः रविंद्र पासवान

छात्रों ने साफ किया है कि अगर सरकार के साथ होने वाली वार्ता में उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा. रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र मुख्यमंत्री आवास पर किसी तरह की बहस या विवाद के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी मांगों को मजबूती से सरकार के सामने रखने के लिए जाएंगे. छात्रों का कहना है कि सरकार के पास अब भी बातचीत के जरिए समाधान निकालने का मौका है.

वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन और सन फाउंडेशन का छात्रों ने आभार जताया

वहीं, आंदोलन स्थल पर शुरू की गई लंगर सेवा को लेकर छात्रों ने वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन और सन फाउंडेशन का आभार जताया. रविंद्र पासवान ने कहा कि आंदोलन के दौरान छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था करना बड़ी मदद है. उन्होंने कहा कि जो भी लोग छात्रों के समर्थन में आगे आ रहे हैं, छात्र समुदाय उनकी इस पहल के लिए आभारी हैं. संगठन के प्रतिनिधियों ने भी भरोसा दिलाया कि जब तक जरूरत होगी, सेवा जारी रखने का प्रयास किया जाएगा.

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