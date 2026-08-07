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JPSC-JSSC स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट: स्वास्थ्य मंत्री ने बातचीत के द्वार खोले, विधानसभा में विपक्ष ने सीबीआई जांच और सीएम के इस्तीफे की मांग की

छात्र आंदोलन पर विधानसभा में सियासत गरमाई हुई है. स्वास्थ्य मंत्री जहां बातचीत को तैयार हैं. वहीं विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2026 at 1:53 PM IST

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रांची: मानसून सत्र के दूसरे दिन भी झारखंड विधानसभा में जेपीएससी का मुद्दा गरमाया रहा. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दल एनडीए के विधायक सरकार पर दबाव बनाते दिखे. छात्रों के आंदोलन के समर्थन में विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर रहे भाजपा, आजसू और लोजपा के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार पर छात्रों की मांग को अनसुनी करने का आरोप लगाया. वहीं, सत्ता पक्ष सरकार के बचाव में है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा है कि आंदोलनरत छात्रों के साथ वार्ता के द्वार खुले हुए हैं.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान, वार्ता के द्वार खुले, सूची में त्रुटियां

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि जिस तरह की सूची छात्रों द्वारा सौंपी गई है, उसमें कई तरह की त्रुटियां हैं. इसके बावजूद सरकार वार्ता के लिए तैयार है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पर्दे के पीछे से खेल खेल रही है, वह सही नहीं है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने छात्रों के साथ बात की है और यही कहा है कि उनकी मांगों पर सरकार विचार करेगी और बातचीत करके इसका समाधान निकलेगा.

विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों-मंत्रियों के बयान (ETV Bharat)

विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि छात्रों का कहना है कि वार्ता के लिए दी गई सूची में कोई मुस्लिम छात्र नहीं है. उन्होंने कहा कि इन सब बातों के बीच सरकार पूरी तरह से छात्रों से बात करने के लिए तैयार है और उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा. यदि छात्र यह चाहें कि इरफान अंसारी से वार्ता हो तो इसके लिए मैं तैयार हूं. इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं और वार्ता के रास्ते खुले हैं. सरकार छात्रों से बातचीत कर समाधान का रास्ता निकालेगी.

उन्होंने कहा कि अनशन कर रहे छात्रों के लिए सदर अस्पताल से लेकर धरना स्थल तक में दवा के साथ-साथ चिकित्सकों की टीम लगाई गई है, ताकि किसी तरह की उनको परेशानी न हो. इसको मैं अपने स्तर से देख रहा हूं. उन्होंने भाजपा को सलाह देते हुए कहा कि इसमें बीजेपी न पड़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भाजपा की करनी का ही सजा राज्य के छात्रों को अब तक भुगतनी पड़ रही है.

विधानसभा में विपक्ष का प्रदर्शन, सीबीआई जांच और सीएम इस्तीफे की मांग

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे विपक्षी दल के विधायकों ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की. साथ ही छात्रों से अब तक वार्ता नहीं होने पर नाराजगी जताई. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आखिर सरकार छात्रों से बात करने में परहेज क्यों कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर बात नहीं करना चाहती है और अपने जिद पर अड़ी है.

निर्मल महतो अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते दिखे

आजसू विधायक निर्मल महतो ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते दिखे. उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जेपीएससी-जेएसएससी की सीटों को बेचा जाता रहा है. जब इसके विरोध में छात्र आंदोलन करते हैं तो सरकार अनसुनी कर रही है और उनसे वार्ता के बजाय तरह-तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हर हाल में 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा सहित अन्य परीक्षाओं की सीबीआई जांच होकर रहेगी.

नवीन जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी सीएम से बात करनी चाहिए, छात्रों से नहीं

भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी को मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहिए, न कि छात्रों से. लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि जिस सरकार में कांग्रेस शामिल है, वह एक तरफ छात्रों की मांग का समर्थन करता है, वहीं दूसरी ओर सरकार में शामिल होने के बावजूद भी इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात नहीं करता है.

नीरा यादव ने की सीबीआई जांच की मांग

भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा कि सरकार जानबूझकर छात्रों की मांग को लटकाना चाह रही है. इस संबंध में पहले सीआईडी की जांच हुई, फिर सरकार ने छात्रों को बुलाने का प्रोपगंडा किया और अब तक बातचीत नहीं की. जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक हम करने वाले नहीं हैं और छात्रों के आंदोलन के साथ हैं.

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का जवाब, गोदी मीडिया से सावधान, सीआईडी जांच के सही परिणाम

विपक्ष के आंदोलन और छात्रों की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य सरकार के मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस आंदोलन में मीडिया की भूमिका पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गोदी मीडिया यहां पहुंच गया है, उससे सावधान रहने की जरूरत है. उन्होंने सीआईडी जांच को सही बताते हुए कहा कि इसके सही परिणाम आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि मीडिया भी सही चीजों को परोसने का काम करे, नहीं तो झारखंड में भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाएगा.

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