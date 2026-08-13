JPSC Protest: 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा में झारखंड के छात्र दिखाएं अपनी एकजुटता- जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की अपील
जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने रांची में मीडिया के साथ बात करते हुए कई बातों को स्पष्ट तौर पर रखा है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट
Published : August 13, 2026 at 9:43 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 11:08 PM IST
रांचीः जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने 16 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को भ्रामक बताया है.
मंच ने कहा कि जेपीएससी-जेएसएससी की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना फिलहाल जारी रहेगा. वहीं, 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी. मंच की ओर से झारखंड के विद्यार्थियों के साथ आम लोगों से भी इस यात्रा में शामिल होने की अपील की गई. रविंद्र पासवान ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा छात्रों की एकजुटता और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखने का संदेश देगी.
गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच के प्रतिनिधि रविंद्र पासवान ने स्पष्ट किया कि फिलहाल 16 अगस्त को सीएम आवास घेराव की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि मंच की ओर से आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा जो बयान जारी किया जाएगा, वही मान्य होगा. सोशल मीडिया पर चल रही खबर में कोई सच्चाई नहीं है.
रविंद्र पासवान ने सरकार के साथ हुई बातचीत को लेकर दिए गए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के एक बयान का भी खंडन किया है. उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि सरकार के साथ बातचीत में कोई छात्र मौजूद नहीं था. उन्होंने दावा किया कि बातचीत में छात्र प्रतिनिधि शामिल थे और जरूरत पड़ने पर सभी अपने एडमिट कार्ड दिखाकर यह साबित कर सकते हैं कि वे छात्र हैं. उन्होंने कहा कि आंदोलन को लेकर गलत तथ्य और भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच के प्रतिनिधि पीयूष कुमार ने आंदोलन को भाजपा का मंच बनाए जाने के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच किसी राजनीतिक दल का मंच नहीं है और न ही इसे किसी पार्टी के मंच के रूप में देखा जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि आंदोलन की प्रेरणा दिशोम गुरु शिबू सोरेन से ली गई है और उनका फोटो भी मंच पर बाकायदा लगा हुआ है. मंच पर उनके आंदोलन की तस्वीरें और कटआउट लगाए गए हैं. उन्होंने लोगों से आंदोलन को नैतिक समर्थन देने की अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भी छात्रों की मांगों को नैतिक समर्थन दें.
पीयूष कुमार ने सरकार से छात्रों के दर्द और परेशानी को समझने की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की परीक्षा लेने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान करे. जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में जहां भी गड़बड़ी के आरोप हैं, वहां कार्रवाई होनी चाहिए. मंच ने अपनी मांगों पर सरकार से स्पष्ट निर्णय लेने की मांग की.
उन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है, इसलिए छात्रों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है. पीयूष कुमार ने आगामी दरोगा, कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड जैसी नियुक्तियों का जिक्र करते हुए छात्रों से इन अवसरों के लिए आगे आने और सरकार से नई वैकेंसी समय पर जारी करने की मांग को मजबूत करने की अपील की.
मंच ने 98 प्रतिशत मांगें माने जाने के दावे को भी खारिज किया। पीयूष कुमार ने कहा कि यह दावा गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स मंच की मुख्य मांगों में परीक्षाओं को रद्द करने और कथित गड़बड़ियों पर कार्रवाई जैसे मुद्दे शामिल हैं, जिन पर सरकार की सहमति नहीं बनी है. उन्होंने आरोप लगाया कि 98 प्रतिशत मांगें माने जाने का नैरेटिव आंदोलन को कमजोर करने के लिए बनाया जा रहा है.
10 अगस्त को हुए विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया गया. मंच ने पुलिस प्रशासन और झारखंड सरकार से मांग की कि उस दिन की कार्रवाई और उससे जुड़े मामलों को लेकर स्पष्टता सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में किसी छात्र को परेशानी का सामना न करना पड़े.
पीयूष कुमार ने राहुल गांधी की ओर से छात्रों के मुद्दे पर की गई पहल का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी की कोशिशों के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोस की बात होगी.
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