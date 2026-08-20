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शुक्रवार को झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में सीएम का पुतला दहन, रिफॉर्म्स मंच का ऐलान- अब होगा उलगुलान

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने रांची प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. मंच के प्रवक्ता रविंद्र कुमार पासवान, पीयूष कुमार और कुणाल प्रताप सिंह ने कहा कि छात्रों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. मंच एक बार फिर आंदोलन शुरू करेगा और इसके लिए राज्यभर के छात्रों से तैयार रहने का आह्वान किया गया है.

रविंद्र कुमार पासवान ने कहा कि मंच के नेतृत्व में छात्र लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत रहे. उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि जिन परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, उनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है. सरकार ने जांच को लेकर जो निर्णय लिया, उसके बाद छात्रों को उम्मीद थी कि मामले को गंभीरता से आगे बढ़ाया जाएगा.

रविंद्र पासवान ने हाईकोर्ट में सरकार की ओर से रखे गए पक्ष पर भी सवाल उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी वकील ने अदालत में छात्रों के पक्ष से जुड़े किसी महत्वपूर्ण बिंदु को मजबूती से नहीं रखा. उनके मुताबिक, यह पूरा मामला छात्रों के लिए एक तरह का ट्रैप था और सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं दिखी. उन्होंने कहा कि सरकार ने अदालत में जिस तरह अपना पक्ष रखा, उससे छात्रों के बीच निराशा पैदा हुई है.

उन्होंने कहा कि छात्र पढ़ाई करें या लगातार कानूनी दांव-पेंच में उलझे रहें, यह स्थिति उचित नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि हमने सरकार पर भरोसा किया था लेकिन हमारा भरोसा तोड़ा गया. यह झारखंड के छात्रों के साथ धोखा है.

मंच ने घोषणा की कि सरकार के खिलाफ आंदोलन को फिर से तेज किया जाएगा. रविंद्र कुमार पासवान ने बताया कि कल शुक्रवार को झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया जाएगा. इसके बाद आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की बात कही गई. उन्होंने राज्य के छात्रों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की.