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शुक्रवार को झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में सीएम का पुतला दहन, रिफॉर्म्स मंच का ऐलान- अब होगा उलगुलान

जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने शुक्रवार को पूरे झारखंड में सीएम का पुतला दहन करने की घोषणा की है.

JPSC JSSC Reforms Forum announced to burn effigies of CM at all district headquarters in Jharkhand
जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की प्रेस वार्ता (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2026 at 11:35 PM IST

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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने रांची प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. मंच के प्रवक्ता रविंद्र कुमार पासवान, पीयूष कुमार और कुणाल प्रताप सिंह ने कहा कि छात्रों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. मंच एक बार फिर आंदोलन शुरू करेगा और इसके लिए राज्यभर के छात्रों से तैयार रहने का आह्वान किया गया है.

रविंद्र कुमार पासवान ने कहा कि मंच के नेतृत्व में छात्र लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत रहे. उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि जिन परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, उनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है. सरकार ने जांच को लेकर जो निर्णय लिया, उसके बाद छात्रों को उम्मीद थी कि मामले को गंभीरता से आगे बढ़ाया जाएगा.

रविंद्र पासवान ने हाईकोर्ट में सरकार की ओर से रखे गए पक्ष पर भी सवाल उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी वकील ने अदालत में छात्रों के पक्ष से जुड़े किसी महत्वपूर्ण बिंदु को मजबूती से नहीं रखा. उनके मुताबिक, यह पूरा मामला छात्रों के लिए एक तरह का ट्रैप था और सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं दिखी. उन्होंने कहा कि सरकार ने अदालत में जिस तरह अपना पक्ष रखा, उससे छात्रों के बीच निराशा पैदा हुई है.

उन्होंने कहा कि छात्र पढ़ाई करें या लगातार कानूनी दांव-पेंच में उलझे रहें, यह स्थिति उचित नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि हमने सरकार पर भरोसा किया था लेकिन हमारा भरोसा तोड़ा गया. यह झारखंड के छात्रों के साथ धोखा है.

मंच ने घोषणा की कि सरकार के खिलाफ आंदोलन को फिर से तेज किया जाएगा. रविंद्र कुमार पासवान ने बताया कि कल शुक्रवार को झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया जाएगा. इसके बाद आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की बात कही गई. उन्होंने राज्य के छात्रों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की.

इस प्रेस वार्ता में पीयूष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों की मांगों को नजरअंदाज करने का परिणाम आंदोलन के रूप में सामने आएगा. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. पीयूष ने कहा कि झारखंड में एक बार फिर उलगुलान की स्थिति बनेगी और छात्रों के अधिकार के लिए संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि अगर आंदोलन के दौरान जेल भी जाना पड़े तो छात्र पीछे नहीं हटेंगे.

मंच ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना होगा. प्रेस वार्ता के दौरान मंच के नेताओं ने छात्रों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में आंदोलन का स्वरूप और व्यापक किया जाएगा.

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