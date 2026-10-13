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JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने रूपी सोरेन को दी श्रद्धांजलि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर जताई संवेदना

JPSC-JSSC रिफॉर्म में मंच ने रूपी सोरेन को दी श्रद्धांजलि ( Etv Bharat )

रांची: जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच की टीम मंगलवार को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव पहुंची. यहां मंच के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां स्वर्गीय रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की. मंच के सदस्यों ने इस कठिन समय में मुख्यमंत्री और उनके परिवार के प्रति सहानुभूति जताई.

मंच की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, टीम के सदस्यों ने नेमरा पहुंचकर स्वर्गीय रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि दी और दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट किया. सदस्यों ने कहा कि मां को खोने का दुख किसी भी परिवार के लिए अपूरणीय होता है. ऐसे समय में दुखी परिवार के साथ खड़े रहना और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना सामाजिक जिम्मेदारी है.