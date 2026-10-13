JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने रूपी सोरेन को दी श्रद्धांजलि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर जताई संवेदना
सीएम हेमंत सोरेन की दिवंत मांं रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि देने जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के लोग नेमरा पहुंचे. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 8:35 PM IST
रांची: जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच की टीम मंगलवार को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव पहुंची. यहां मंच के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां स्वर्गीय रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की. मंच के सदस्यों ने इस कठिन समय में मुख्यमंत्री और उनके परिवार के प्रति सहानुभूति जताई.
मंच की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, टीम के सदस्यों ने नेमरा पहुंचकर स्वर्गीय रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि दी और दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट किया. सदस्यों ने कहा कि मां को खोने का दुख किसी भी परिवार के लिए अपूरणीय होता है. ऐसे समय में दुखी परिवार के साथ खड़े रहना और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना सामाजिक जिम्मेदारी है.
दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा है मंच
मंच के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान अपनी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि इस कठिन परिस्थिति में मुख्यमंत्री और उनके परिवार के प्रति उनकी सहानुभूति है. स्वर्गीय रूपी सोरेन के निधन से परिवार को हुई क्षति की भरपाई संभव नहीं है. मंच ने दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की.
मंच के सदस्य पीयूष ने कहा कि दुख की इस घड़ी में संवेदना व्यक्त करना और परिवार के साथ खड़े रहना ही उनकी प्राथमिकता है. टीम ने स्वर्गीय रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की. इस मौके पर मंच के कुणाल प्रताप सिंह, रविंद्र पासवान, पीयूष कुमार, सूचित राय, पीके साहा, जीवन यादव, अनीस फातिमा, प्रतिमा कुमारी, रुपेश कुमार, राहुल कुमार, अरुण कुमार, चंदन कुमार, राहुल, विनय कुमार, चंडी तिवारी और विवेक कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे.
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