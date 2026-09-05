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जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने मुख्यमंत्री से की मांग, छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर करें रद्द

जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग सीएम से की है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

JPSC JSSC Reform Manch demanded from CM to withdraw FIRs against agitated students over irregularities in JPSC and JSSC
जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के सदस्य (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2026 at 7:48 PM IST

4 Min Read
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रांचीः राज्य में JPSC और JSSC की विभिन्न परीक्षाओं में कथित अनियमितता, पेपर लीक, OMR लीक, लेन-देन और सेटिंग के आरोपों को लेकर आंदोलन करने वाले छात्रों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की मांग उठी है.

इस संबंध में JPSC/JSSC Reform Manch की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपकर छात्रों पर दर्ज मामलों को तत्काल रद्द करने और आंदोलन के दौरान छात्रों के साथ कथित मारपीट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है.

मुख्यमंत्री सचिवालय में आज 5 सितंबर को दिए गए ज्ञापन में मंच की ओर से कहा गया है कि JPSC/JSSC की विभिन्न परीक्षाओं में कथित बड़े पैमाने पर धांधली के विरोध में छात्रों ने करीब 26 दिनों तक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया था. आंदोलन के दौरान और उसके बाद छात्रों की आवाज को दबाने के लिए झारखंड के अलग-अलग थानों में FIR दर्ज की गई.

JPSC JSSC Reform Manch demanded from CM to withdraw FIRs against agitated students over irregularities in JPSC and JSSC
जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के ज्ञापन की कॉपी (ETV Bharat)

ज्ञापन में कहा गया है कि छात्रों का आंदोलन पेपर लीक, OMR लीक, परीक्षा में लेन-देन और सेटिंग जैसे आरोपों के विरोध में था. मंच का दावा है कि आंदोलन के दौरान छात्रों की मांगों को लेकर सरकार और संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया था.

रिफार्म मंच ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी दिया हवाला

रिफार्म मंच ने अपने ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों में छात्र आंदोलनों के दौरान दर्ज FIR को तत्काल रद्द करने का आदेश दिया गया है. इसके बावजूद झारखंड में छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को अब तक रद्द नहीं किए जाने पर मंच ने सवाल उठाया है.

ज्ञापन में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करते हुए छात्रों पर दर्ज FIR को तत्काल वापस लेने की मांग की गई है. सीएम को दिए गए ज्ञापन में आंदोलन के दौरान छात्रों के साथ कथित मारपीट का मुद्दा भी उठाया गया है. मंच ने आरोप लगाया है कि कुछ पुलिसकर्मियों और JMM कार्यकर्ताओं द्वारा छात्रों को दौड़ाकर मारने-पीटने की घटना हुई. ऐसे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है.

रिफार्म मंच का कहना है कि यदि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है तो आंदोलन के दौरान कथित तौर पर उनके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. ज्ञापन में JPSC और JSSC की परीक्षाओं को लेकर एक बड़ी मांग भी रखी गई है. मंच ने वर्ष 2014 से अब तक हुई JPSC/JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली की उच्चस्तरीय जांच केंद्रीय जांच एजेंसी CBI से कराने की अनुशंसा करने की मांग मुख्यमंत्री से की है.

मंच का तर्क है कि लंबे समय से JPSC और JSSC की परीक्षाओं को लेकर अनियमितता के आरोप सामने आते रहे हैं. ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच जरूरी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि परीक्षाओं में कहीं पेपर लीक, OMR से छेड़छाड़, लेन-देन या सेटिंग जैसी गड़बड़ियां हुई हैं या नहीं.

मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में रिफार्म मंच ने रखी तीन प्रमुख मांगें

  • झारखंड के विभिन्न थानों में छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR तत्काल रद्द की जाए.
  • आंदोलन के दौरान छात्रों के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों और JMM कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए.
  • 2014 से अब तक JPSC/JSSC की परीक्षाओं में हुई कथित धांधली की उच्चस्तरीय जांच CBI से कराने की अनुशंसा की जाए.

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