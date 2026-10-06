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परीक्षा रद्द करने के आधार को अदालत में मजबूती से रखे राज्य सरकार: JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच

रांचीः JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार से विभिन्न परीक्षाओं को रद्द करने के निर्णय से जुड़े सभी तथ्यों और आधारों को पूरी मजबूती के साथ न्यायालय के समक्ष रखने की अपील की है.

मंच ने कहा है कि जिन तथ्यों और आधारों के आधार पर सरकार ने 17 अगस्त को विभिन्न परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया था. उन्हें अदालत में भी स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए, ताकि पूरे मामले की वास्तविक स्थिति न्यायालय के सामने स्पष्ट हो सके.

मंच के प्रवक्ता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार ने परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय जिन तथ्यों और आधारों के आधार पर लिया, उन्हीं तथ्यों को अब न्यायालय के समक्ष मजबूती से रखने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सीआईडी जांच से संबंधित जिस नोट और उसमें दर्ज तथ्यों के आधार पर कैबिनेट ने परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया था, उसे भी अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

रविंद्र पासवान ने कहा कि मामला सीधे तौर पर हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है. ऐसे में सरकार को न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ रखना चाहिए. किसी भी तथ्य को छिपाने या अस्पष्ट रखने के बजाय सरकार को उन सभी दस्तावेजों और आधारों को अदालत के सामने रखना चाहिए, जिनके आधार पर परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया.

मंच के प्रवक्ता पीयूष कुमार सिंह ने आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज प्राथमिकी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के हित में आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों के प्रति सरकार को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए. उन्होंने मांग की कि आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने की दिशा में सरकार आवश्यक कदम उठाए. उन्होंने इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में कार्रवाई करने की मांग की.

पीयूष कुमार सिंह ने कहा कि JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच लगातार छात्रों के हित, परीक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है. उनका कहना है कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बार-बार विवाद की स्थिति बनने से छात्रों के सामने अनिश्चितता पैदा होती है. परीक्षा रद्द होने या न्यायालय में मामला जाने से अभ्यर्थियों की तैयारी और भविष्य दोनों प्रभावित होते हैं.