JPSC-JSSC Protest: राज्य सरकार के खिलाफ स्टूडेंट्स का पुतला दहन, परीक्षाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की मांग
रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच की ओर से पुतला दहन किया गया.
Published : August 14, 2026 at 8:48 PM IST
रांची: JPSC-JSSC छात्र आंदोलन की कड़ी में शुक्रवार को राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच की ओर से पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया. शाम के वक्त छात्र और अभ्यर्थी कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया.
अभ्यर्थियों की मांगों पर गंभीर नहीं सरकार: छात्र
पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार और संबंधित अधिकारियों पर JPSC-JSSC परीक्षाओं से जुड़े मामलों में अभ्यर्थियों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करने का आरोप लगाया. छात्रों का कहना है कि लंबे समय से वे परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं लेकिन उनकी समस्याओं का अब तक स्थाई समाधान नहीं हुआ है.
परीक्षाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की मांग
आंदोलनकारियों ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक परीक्षा या एक मुद्दे तक सीमित नहीं है बल्कि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की मांग को लेकर चल रहा है. छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
कार्यक्रम के दौरान जिन लोगों के पुतले का दहन किया गया, उनमें मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और JSSC से जुड़े अधिकारी सुधीर गुप्ता के नाम शामिल रहे.
परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग
पुतला दहन के दौरान अल्बर्ट एक्का चौक पर छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग दोहराई. छात्रों ने बताया कि लगातार कई दिनों से आंदोलन चल रहा है और अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.
छात्रों द्वारा आंदोलन को व्यापक करने की चेतावनी
JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच से जुड़े छात्रों ने साफ किया कि आंदोलन का मकसद किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं है बल्कि भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित कराना है. छात्रों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.
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