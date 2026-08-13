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JPSC-JSSC अभ्यर्थी न्याय मंच का आरोप, देवेंद्र नाथ महतो को अस्पताल में रखा गया कैद, आंदोलन दबाने की साजिश

जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने और भूख हड़ताल पर बैठे छात्र ( ETV Bharat )