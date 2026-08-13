JPSC-JSSC अभ्यर्थी न्याय मंच का आरोप, देवेंद्र नाथ महतो को अस्पताल में रखा गया कैद, आंदोलन दबाने की साजिश
JPSC-JSSC अभ्यर्थी न्याय मंच का आरोप है कि देवेंद्र नाथ महतो को अस्पताल में कैद रखा गया है.
Published : August 13, 2026 at 1:26 PM IST
रांची: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में गुरुवार को JPSC-JSSC अभ्यर्थी न्याय मंच की ओर से सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए. छात्रों ने कहा कि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल देवेंद्र नाथ महतो को अस्पताल में पुलिस की निगरानी में रखा गया है और उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है. अभ्यर्थियों ने इसे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करार दिया.
देवेंद्र नाथ महतो अभी भी भूख हड़ताल पर
आंदोलनकारियों का कहना है कि देवेंद्र नाथ महतो अभी भी भूख हड़ताल पर हैं. अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अपनी सेहत में सुधार के साथ आंदोलन स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम लौटने की इच्छा भी जाहिर की है. इसके बावजूद उन्हें अस्पताल से आंदोलन स्थल आने की अनुमति नहीं दी जा रही है. छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रशासन का यह रवैया सवाल खड़े करता है और इसके पीछे आंदोलन को कमजोर करने की रणनीति हो सकती है.
परीक्षाओं में पारदर्शिता समेत विभिन्न मांगों को लेकर अंदोलन बढ़ रहा आगे
अभ्यर्थियों ने कहा कि JPSC-JSSC रिफॉर्म और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है. छात्रों का दावा है कि सरकार सीधे तौर पर आंदोलन को खत्म नहीं कर पा रही है, इसलिए अब आंदोलनकारियों के बीच मतभेद पैदा करने और उन्हें अलग-अलग गुटों में बांटने की कोशिश की जा रही है.
सरकार पर लगाए आरोप
छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर आंदोलन को कमजोर करना चाहती है. साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया गया. आंदोलनकारियों ने कहा कि छात्रों की एकजुटता को तोड़ने की जितनी कोशिश की जाएगी, आंदोलन उतना ही तेज होगा.
ठोस पहल होने तक आंदोलन रहेगा जारी
अभ्यर्थी न्याय मंच ने स्पष्ट किया कि देवेंद्र नाथ महतो की स्थिति और अस्पताल में उनके साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर आंदोलनकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं. छात्रों ने कहा कि उनकी मांगों पर ठोस पहल होने तक आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो इसे और व्यापक रूप दिया जाएगा. आंदोलनकारियों ने सरकार से पूरे मामले में पारदर्शिता बरतने और देवेंद्र नाथ महतो की इच्छा के अनुरूप उन्हें आंदोलन स्थल पर वापस आने देने की मांग की.
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