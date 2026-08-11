JPSC-JSSC छात्र आंदोलन का 18वां दिनः स्टेडियम से निकला मौन जुलूस
जेपीएससी-जेएसएससी छात्र आंदोलन के 18वें दिन स्टेडियम से मौन जुलूस निकाला गया.
Published : August 11, 2026 at 10:29 PM IST
रांचीः JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी रहा. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम आंदोलन का मुख्य केंद्र बना हुआ है.
छात्र 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने के साथ भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं. सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन अब तक आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. वहीं कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं.
सोमवार को छात्रों ने विधानसभा घेराव का प्रयास किया था. इस दौरान पुलिस की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया. घटना के बाद मंगलवार को भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशन, प्रदर्शन और धरना जारी रहा. आंदोलन स्थल पर दिनभर छात्रों की गतिविधियां चलती रहीं और अपनी मांगों को लेकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा होती रही.
देर शाम छात्रों का मौन जुलूस
इसी बीच मंगलवार देर शाम आंदोलनकारी विद्यार्थियों ने स्टेडियम से एक मौन जुलूस निकाला. जुलूस की सबसे खास बात यह रही कि इसमें शामिल छात्रों ने पूरी तरह मौन रहकर अपनी बात रखने का प्रयास किया. न कोई नारा लगाया गया और न ही छात्र आपस में बातचीत करते नजर आए.
मीडिया से भी किसी तरह की बाइट या बातचीत नहीं की गई. मौन जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में छात्र हाथों में मोबाइल फोन लिए हुए थे और उनकी फ्लैशलाइट जल रही थी. अंधेरे में मोबाइल की रोशनी के बीच आगे बढ़ते छात्रों का यह दृश्य आंदोलन का अलग संदेश देता नजर आया, कुछ पुलिस कर्मियों को गुलाब फूल भी भेंट किए गए.
जुलूस में छात्रों के हाथों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर जरूर दिखाई दीं. छात्रों की ओर से पहले ही मीडिया से अपील की गई थी कि मौन जुलूस के दौरान किसी भी विद्यार्थी से बाइट न ली जाए. इसी कारण जुलूस के दौरान छात्रों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और बिना किसी बयान के अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.
आंदोलनकारी छात्र 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और JPSC-JSSC से जुड़ी अन्य मांगों पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर स्पष्ट और संतोषजनक निर्णय नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा.
18वें दिन भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना और अनशन जारी है. सोमवार के विधानसभा घेराव और उसके बाद मंगलवार के मौन जुलूस ने आंदोलन को एक नया स्वरूप दिया है. अब देखना होगा कि सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच बातचीत आगे किस दिशा में बढ़ती है और आंदोलनकारी छात्र अपनी अगली रणनीति क्या तय करते हैं.
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