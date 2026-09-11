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झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: दोबारा होगी JET परीक्षा, 2 माह के भीतर JPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

झारखंड हाई कोर्ट ने JET परीक्षा छह महीने के भीतर दोबारा आयोजित करने का निर्देश दिया. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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झारखंड हाईकोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2026 at 8:08 AM IST

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​रांची: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य के उच्च शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र को लेकर दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने झारखंड पात्रता परीक्षा यानी JET को छह माह में दोबारा कराने और झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC में अध्यक्ष तथा सदस्यों के रिक्त पदों पर दो महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का कड़ा निर्देश दिया है.​

जेट दोबारा कराने का आदेश

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के नियमित पदों पर सीधी नियुक्ति के बजाय संविदा के आधार पर ली जा रही सेवाओं के खिलाफ अनिकेत ओहदार व अन्य द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह जेपीएससी को जेट परीक्षा आयोजित करने के लिए नए सिरे से अधियाचना भेजे.

अधियाचना मिलने के 6 महीने के भीतर आयोग को परीक्षा आयोजित कर उसका अंतिम परिणाम घोषित करना होगा.​ सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि राज्य सरकार पूर्व में JET परीक्षा रद्द कर चुकी है. चूंकि विज्ञापन रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए अदालत ने सरकार को नई सिरे से प्रक्रिया शुरू करने को कहा है.

जेपीएससी ने अदालत को बताया कि वर्ष 2024 में जेट परीक्षा की मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी जा रही थीं, लेकिन इसी दौरान आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे और तकनीकी अड़चनों के कारण प्रक्रिया रुक गई और अंततः राज्य सरकार ने विज्ञापन रद्द कर दिया.

JPSC के अध्यक्ष-सदस्यों की नियुक्ति का टाइमलाइन

हाई कोर्ट ने दूसरा बड़ा फैसला जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर सुनाया है. राज्य के वन विभाग में अधिकारियों-कर्मचारियों की कमी को लेकर अदालत द्वारा स्वतः संज्ञान से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने JPSC के शीर्ष पदों पर खाली पड़ी जगह पर गहरी चिंता व्यक्त की.

मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दो महीने के भीतर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया हर हाल में पूरी की जाए. सरकार को इस संबंध में 18 नवंबर 2026 तक अपनी अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता रोहित राय और अधिवक्ता विभोर मयंक ने अदालत को भरोसा दिलाया कि सरकार दो माह के भीतर जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेगी.

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