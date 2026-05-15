रांची के 64 केंद्रों पर होगी JPSC की परीक्षा, शांतिपूर्ण एग्जाम के लिए प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन
रांची में जेपीएसएसी 2025 की परीक्षा 64 केंद्रों पर होगी. इस बाबत सारी तैयारी कर ली गई है.
Published : May 15, 2026 at 5:43 PM IST
रांची: झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रारंभिक प्रतियोगित परीक्षा 2025 को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए रांची में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. यह परीक्षा झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही है. जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू करने का फैसला लिया है. इस संबंध में जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से जानकारी साझा की गई है.
200 मीटर की परिधि में लागू रहेगी निषेधाज्ञा
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है. यह आदेश 17 मई 2026 को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा. प्रशासन की ओर से जारी आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी, हालांकि सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी कर्मचारी तथा शवयात्रा को इससे छूट दी गई है. इसके अलावा किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.
सभा, बैठक और प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंध
आदेश के मुताबिक, परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम या बारूद लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला या अन्य पारंपरिक हथियार लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है. प्रशासन ने किसी भी प्रकार की सभा, बैठक या प्रदर्शन के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगाया है.
सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप
जिला प्रशासन ने परीक्षा के सफल संचालन को लेकर पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री और अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक की निगरानी में सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है. प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों के बाहर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, इसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.
64 परीक्षा केंद्रों में होगी परीक्षा
रांची जिले में कुल 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें डीएवी नंदराज मॉडर्न स्कूल लालपुर, योगदा सत्संग विद्यालय धुर्वा, डॉन बॉस्को स्कूल हटिया, सेंट जोसेफ स्कूल कांके, सेंट जेवियर्स कॉलेज इंटरमीडिएट सेक्शन, संत एन्स इंटर कॉलेज, फिरायालाल पब्लिक स्कूल, मारवाड़ी प्लस टू हाई स्कूल, उर्सुलाइन इंटर कॉलेज, निर्मला कॉलेज, साईं नाथ यूनिवर्सिटी ओरमांझी समेत कई प्रमुख शिक्षण संस्थान शामिल हैं.
समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की अपील
प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और नियमों के पालन करने की अपील की है, साथ ही अभिभावकों और आम लोगों से भी सहयोग करने की अपील की गई है ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके.
जनगणना स्वगणना अभियान में भाग लेने की अपील
इधर जिला प्रशासन ने नागरिकों से जनगणना स्वगणना अभियान में भी भाग लेने की अपील की है. प्रशासन के अनुसार, नागरिक 15 मई 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर स्वयं अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 भी जारी किया गया है.
“जेपीएससी बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू की गई है. अभ्यर्थियों से अपील है कि वे समय से परीक्षा केंद्र पहुंचे और सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें जबकि आम नागरिकों से भी सहयोग की अपेक्षा है ताकि परीक्षा सुचारु रूप से संपन्न हो सके”: रजत कुमार, एसडीओ, रांची
ये भी पढ़ें- JPSC परीक्षा के प्रथम पाली के प्रश्न पत्रों में तकनीकी दिक्कत, अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल
JPSC: परीक्षा से पहले JET को लेकर अभ्यर्थियों ने जताई विवाद की आशंका, विज्ञापन पर उठ रहे कई सवाल, जानें क्या है वजह