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जेपीएससी परीक्षा घोटाला: सीडीआर की कड़ियों से एल खियांग्ते तक पहुंची जांच की आंच

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच में पूर्व अध्यक्ष लबियाक्तलुआंगा खियांग्ते शुरू से ही दायरे में रहे. 5 सितंबर 2026 को जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान केस डायरी और जांच के तथ्यों का उल्लेख करते हुए अदालत ने खियांग्ते की भूमिका से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने रखे. इनमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर भी प्रमुख रहा.

सीडीआर में संपर्कों की कड़ियां उजागर

जांच में एल खियांग्ते के घेरे में आने वाले अहम पहलुओं में सीडीआर शामिल है. अदालत को बताया गया कि केस डायरी में अन्य व्यक्तियों और खियांग्ते के बीच संपर्क से जुड़ी सीडीआर सामग्री मौजूद है. अभियोजन का दावा है कि जेपीएससी और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी टीडीपीएल से जुड़े लोगों के बीच संपर्क की जांच के दौरान खियांग्ते की भूमिका भी सामने आई.

अदालत ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि केस डायरी में आयोग और टीडीपीएल से जुड़े व्यक्तियों के बयान, वित्तीय लेन-देन और कमीशन से जुड़े आरोप तथा खियांग्ते और अन्य लोगों के बीच संपर्क से संबंधित सीडीआर सामग्री जांच का हिस्सा है. जांच केवल इस बात तक सीमित नहीं रही कि परीक्षा का काम किस एजेंसी को दिया गया. जांच एजेंसी ने यह भी खंगाला कि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों, एजेंसी के लोगों और अन्य आरोपियों के बीच किस तरह संपर्क था और इन संपर्कों में खियांग्ते की क्या भूमिका थी.

सीडीआर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मोबाइल नंबरों के बीच हुए संपर्क का रिकॉर्ड सामने आता है. जांच के दौरान यह पता चलता है कि खियांग्ते किन लोगों के संपर्क में थे, परीक्षा से जुड़े अधिकारियों और टीडीपीएल के लोगों के बीच कितनी बातचीत हुई, परीक्षा से पहले और बाद में किन नंबरों के बीच लगातार संपर्क रहा, संवेदनशील परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े समय के आसपास किन लोगों के बीच संपर्क बढ़ा और आरोपियों के बीच संपर्क का पैटर्न क्या था.

परीक्षा नियंत्रक की आपत्ति के बाद भूमिका पर सवाल

एल खियांग्ते की भूमिका से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण आरोप परीक्षा नियंत्रक आसिम किस्पोट्टा से संबंधित है. अभियोजन के अनुसार परीक्षा नियंत्रक ने टीडीपीएल और उसके कामकाज को लेकर आपत्ति उठाई थी. आरोप है कि उस समय संबंधित परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय परीक्षा से जुड़ी जिम्मेदारी उनसे वापस लेकर दूसरी अधिकारी श्वेता कुमारी गुप्ता को दे दी गई.

श्वेता कुमारी गुप्ता को लेकर भी जांच में कड़ी

सीआईडी द्वारा अदालत को दी गई जानकारी में परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता की भूमिका का भी उल्लेख है. जांच के अनुसार अप्रैल 2026 में झारखंड सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी. आरोप है कि उत्तर-कुंजी सार्वजनिक किए जाने से पहले 26 मई 2026 को श्वेता कुमारी गुप्ता ने टीडीपीएल के माध्यम से एक व्हाट्सऐप नंबर पर उत्तर-कुंजी भेज दी थी. जांच में यह भी सामने आया कि उनका दूसरी शाखा में तबादला होने के बावजूद वह आयोग में काम करती रहीं और परीक्षा से जुड़े संवेदनशील मामलों को संभालती रहीं.