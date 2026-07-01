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JPSC सिविल सेवा पीटी रिजल्ट का रास्ता साफ, उम्र सीमा विवाद पर हाईकोर्ट ने खत्म की सुनवाई

JPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे जल्द ही जारी होने की उम्मीद है.

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झारखंड लोक सेवा आयोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 1, 2026 at 7:36 AM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2025 पीटी का परिणाम अब जल्द जारी होने की उम्मीद है. झारखंड हाईकोर्ट ने अधिकतम आयु सीमा में छूट से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं का निपटारा कर दिया है. इसके साथ ही पीटी परीक्षा परिणाम जारी करने में आ रही कानूनी बाधा भी समाप्त हो गई है.

जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार द्वारा कट-ऑफ तिथि में संशोधन करते हुए अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में चार वर्ष की छूट दी जा चुकी है. ऐसे में याचिकाओं में उठाया गया मूल विवाद समाप्त हो गया है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा तय करना राज्य सरकार का नीतिगत अधिकार है और सामान्य परिस्थितियों में न्यायालय इस तरह के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करता.

सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम लगभग तैयार है, लेकिन 12 फरवरी 2026 को पारित अंतरिम आदेश के कारण उसे प्रकाशित नहीं किया जा सका था. अब याचिकाओं के निस्तारण के बाद आयोग के लिए परिणाम जारी करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.

मामला उन अभ्यर्थियों की याचिकाओं से जुड़ा था, जिन्होंने अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देने की मांग की थी. उनका कहना था कि परीक्षा नियमित रूप से आयोजित नहीं होने के कारण कई उम्मीदवार आयु सीमा पार कर चुके हैं. साथ ही वर्ष 2016 और 2017 की परीक्षाओं में भी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में राहत दी गई थी. हालांकि राज्य सरकार द्वारा कट-ऑफ तिथि में संशोधन और चार वर्ष की छूट दिए जाने के बाद अदालत ने माना कि याचिकाओं का मुख्य उद्देश्य पूरा हो चुका है.

रांची विश्वविद्यालय के लीगल स्टडी सेंटर के विद्यार्थी छात्र नेता तुषार कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट का यह फैसला कानून और प्रशासनिक प्रक्रिया दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि आयु सीमा तय करना सरकार का नीतिगत अधिकार है. इससे भविष्य में इस तरह के मामलों को लेकर स्पष्टता मिलेगी और आयोग अब बिना किसी कानूनी अड़चन के परिणाम जारी कर सकेगा.

वहीं, अभ्यर्थी राज नारायण महतो ने कहा कि लंबे समय से हजारों अभ्यर्थी पीटी परिणाम का इंतजार कर रहे थे. अब हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आयोग को बिना देरी परिणाम जारी करना चाहिए, ताकि सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा और आगे की चयन प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके. इससे युवाओं का भरोसा भी मजबूत होगा.

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