ETV Bharat / state

JPSC EXAM: रांची के 64 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई जेपीएससी बैकलॉग पीटी परीक्षा

परीक्षा केंद्र पर चेकिंग कराते हुए परीक्षार्थी ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित बैकलॉग भर्ती परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा (PT) रविवार को रांची के 64 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई. कुल 45 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में लगभग 30 हजार परीक्षार्थी शामिल हुए. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी.

व्यापक सुरक्षा व्यवस्था

परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली. कई परीक्षार्थी प्रश्नपत्र के स्तर और संभावित कटऑफ को लेकर चर्चा करते नजर आए. प्रशासन और आयोग की ओर से परीक्षा को कदाचारमुक्त और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.

सभी केंद्रों पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रही. परीक्षा के दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई थी. सभी केंद्रों पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी.

अभ्यर्थियों ने व्यवस्था को बताया संतोषजनक

केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई. मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा. आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ही परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया गया. परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने परीक्षा व्यवस्था को संतोषजनक बताया.

जांच की व्यवस्था थी बेहतर: परीक्षार्थी