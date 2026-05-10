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JPSC बैकलॉग पीटी परीक्षा आज, रांची में 15 केंद्रों पर 7 हजार अभ्यर्थी होंगे शामिल

परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद अभ्यर्थी ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का आयोजन रविवार को किया जा रहा है. परीक्षा को लेकर राजधानी रांची में प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है. जिले में कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 7 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं.

परीक्षा दो पालियों में आयोजित हो रही है. पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पाली अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगी. परीक्षा के कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.

JPSC बैकलॉग पीटी परीक्षा (ETV BHARAT)

परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के संयुक्त आदेश पर सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्रों के आसपास विशेष निगरानी रखी जा रही है.

इसी क्रम में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है. यह आदेश रविवार सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी.

प्रशासन सख्त