ETV Bharat / state

JPSC बैकलॉग पीटी परीक्षा आज, रांची में 15 केंद्रों पर 7 हजार अभ्यर्थी होंगे शामिल

रांची में आज 15 केंद्रों पर JPSC बैकलॉग पीटी परीक्षा आयोजित की गई है. जिसमें 7 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे.

jpsc-backlog-pt-exam-conducted-today-at-15-centres-in-ranchi
परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद अभ्यर्थी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 10, 2026 at 9:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का आयोजन रविवार को किया जा रहा है. परीक्षा को लेकर राजधानी रांची में प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है. जिले में कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 7 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं.

परीक्षा दो पालियों में आयोजित हो रही है. पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पाली अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगी. परीक्षा के कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.

JPSC बैकलॉग पीटी परीक्षा (ETV BHARAT)

परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के संयुक्त आदेश पर सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्रों के आसपास विशेष निगरानी रखी जा रही है.

इसी क्रम में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है. यह आदेश रविवार सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी.

प्रशासन सख्त

निषेधाज्ञा के तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है. साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र या पारंपरिक हथियार लेकर चलने तथा सभा या बैठक आयोजित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा. हालांकि सरकारी कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी और शवयात्रा को इससे छूट दी गई है.

रांची के प्रमुख परीक्षा केंद्र

रांची के जिन प्रमुख केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हो रही है, उनमें डोरंडा कॉलेज, निर्मला कॉलेज, डीएवी नंदराज मॉडर्न स्कूल, फिरायालाल पब्लिक स्कूल, मारवाड़ी प्लस टू हाई स्कूल, बर्लिन पब्लिक स्कूल, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कांके और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी समेत अन्य संस्थान शामिल हैं.

दोनों पाली के लिए दिशा निर्देश

प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने तथा आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है. वहीं परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं लगाने की भी चेतावनी दी गई है.

ये भी पढ़ें: JPSC बैकलॉग परीक्षा: रांची में निषेधाज्ञा होगी लागू

JPSC परीक्षाओं में गड़बड़ी पर राज्यपाल सख्त, जांच के आदेश: निष्पक्षता पर उठे सवाल

JPSC: ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती में Pharm-D अभ्यर्थियों को मौका, उत्पाद सिपाही परीक्षा का मॉडल आंसर जारी

TAGGED:

JPSC EXAM
झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा
JPSC संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा
JPSC बैकलॉग पीटी परीक्षा
JPSC EXAM 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.